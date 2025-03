Coco 2, Disney annuncia a sorpresa il sequel e fissa già una data d'uscita

News Cinema

A gran sorpresa, Disney ha annunciato che Coco avrà un sequel: il film d'animazione premio Oscar proseguirà le avventure di Miguel e ha già fissato una data d'uscita.

Gli anni passano, ma personaggi come Miguel non si dimenticano. Disney Pixar a gran sorpresa ha annunciato che Coco avrà un sequel, dopo il successo del primo capitolo che ha incassato 814 milioni di dollari nel 2017. A confermare la novità è stato il CEO di Disney Bob Iger durante l’assemblea nazionale degli azionisti della società. E non è tutto: il sequel avrebbe già individuato la sua finestra d’uscita, ma per quella bisognerà pazientare ancora un bel po’.

Coco 2, Disney Pixar conferma che il sequel si farà e fissa già una finestra d’uscita

A detta di Bob Iger, Coco 2 si farà ma il progetto è soltanto alle sue fasi iniziali e bisognerà pazientare a lungo perché la finestra d’uscita assegnata al film d’animazione è per il 2029, quindi esattamente 12 anni dopo il primo film. Miguel e la sua famiglia torneranno ancora una volta sullo schermo ma, considerato il tempo trascorso, è probabile che il protagonista non sia più un bambino. Durante l’assemblea Disney, Bob Iger ha confermato il da farsi: “Sebbene il film sia solo nelle fasi iniziali, sappiamo che sarà pieno di umorismo, cuore e avventura. E non vediamo l’ora di condividere altro molto presto”.