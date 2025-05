City on Fire: trovato il regista che dirigerà Austin Butler nell'adattamento di 'Città in fiamme' di Don Wislow

News Cinema

Non si era arenato il film tratto dal libro di Don Wislow, ma soltanto rallentato. City on Fire, con protagonista Austin butler, sarà diretto da Matt Ross.

L'ultima volta ne abbiamo sentito parlare precisamente due anni e un mese fa. Nell'aprile del 2023 vevnivamo a sapere che Austin Butler sarebbe stato il protagonista di un adattamento cinematografico di City on Fire, tradotto letteralmente in Città in fiamme nella versione italiana edita da HarperCollins. Il romanzo di Don Winslow pubblicato nel 2022 è il primo di una trilogia che racconta di una guerra tra imperi criminali, uno irlandese e uno italiano, che controllano tutto il New England sulla costa Nord Orientale degli Stati Uniti. Il personaggio principale Danny Ryan, che avrebbe il volto di Butler sullo schermo, è costretto a trasformarsi da semplice soldato di strada a capomafia spietato, pur di proteggere i suoi amici, la sua famiglia e la sua casa. La storia si svolge tra gli anni 80 e 90 e continua nei seguiti intitolati Città di sogni e Città in rovine.

Giunge ora notizia che il progetto non si era arenato, soltanto rallentato, ed è vivo e vegeto. Stando a quanto riporta il sito Deadline, a dirigere il film sarà il regista Matt Ross, conosciuto maggiormente come attore (nei film American Psycho e The Aviator, tra gli altri). Dietro la macchina da presa ha debuttato dirigendo 28 Hotel Rooms e Captain Fantastic (2016) che valse a Viggo Mortensen una nomination all’Oscar come Miglior Attore Protagonista. La sceneggiatura/adattamento è firmata da Justin Kuritzkes (che ha scritto Challengers per Guadagnino).