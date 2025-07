Cinema italiano e autori da festival: Fandango presenta il suo listino per la prossima stagione

News Cinema

Continua attenzione per il cinema italiano con tre titoli molto diversi fra loro ma anche film provenienti dai maggiori festival internazionali. Fandango consolida la sua distribuzione con una proposta presentata a Ciné giornate di cinema di Riccione 2025.

Fandango è tornata da un paio d'anni a distribuire cinema italiano, ma ora completa il suo listino con alcuni interessanti prodotti di cinema internazionali fattisi conoscere nei festival. Ha presentato a Riccione, in occasione di Ciné giornate di cinema, le sue novità per i prossimi mesi. Una proposta articolata e pronta a soddisfare i gusti di ogni tipo di pubblico. Da Jessica Chastain alla seconda collaborazione con Michel Franco in Dreams al nuovo film di Gianni De Gregorio, Come ti muovi sbagli.

Abbiamo parlato dei titoli più attesi insieme al direttore marketing e distribuzione Gianluca Pignataro in questa video intervista.