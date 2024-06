Ciné 2024: Coming Soon Media Partner della tredicesima edizione delle Giornate estive di Cinema

News Cinema

Si rinnova la partnership fra Ciné - Giornate di Cinema e Coming Soon, che seguirà la manifestazione dell'industria cinematografica con articoli e interviste e offrendo la piadina a tutti gli accreditati.

Anche in questo 2024 Coming Soon sarà Media Partner di Ciné - Giornate di Cinema, la manifestazione estiva di networking e di aggiornamento professionale dell'industria cinematografica. La tredicesima edizione si svolgerà dal 2 al 5 giugno presso il Palacongressi di Riccione e sarà diretta, come sempre da Remigio Truocchio.

Ogni giorno i nostri inviati copriranno le convention delle varie distribuzioni scrivendo articoli e realizzando interviste video con gli AD o con gli ospiti sulla terrazza del Palacongressi. Inoltre Coming Soon offrirà la piadina a tutti gli accreditati di Ciné.

Ad inaugurare la tredicesima edizione di Ciné ci penserà, nel pomeriggio di martedì 2 luglio, The Walt Disney Company Italia, seguita da Notorious Pictures.

Ad aprire la giornata di mercoledì 3 luglio sarà la Universal Pictures, dopodiché ci saranno le convention di 01 Distribution e Adler Entertainment. Nel pomeriggio si proseguirà con Lucky Red, BIM Distribuzione e Wanted Cinema.

Giovedì 4 luglio aprirà le danze Warner Bros. seguita da Medusa Film, Vertice 360 ed Europictures. Nel pomeriggio sarà la volta di Vision Distribution, Plaion Pictures e Fandango.

A chiudere i lavori, venerdì 5 luglio, I Wonder Pictures e Eagle Pictures.

Ciné - Giornate di Cinema è un’iniziativa promossa da ANICA, in collaborazione con ANEC, con la partecipazione di ACEC, sostenuta dal MiC, dalla Regione Emilia-Romagna, dalla Emilia-Romagna Film Commission e dal Comune di Riccione, prodotta e organizzata da Cineventi.