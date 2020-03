Ci ha lasciato Stuart Gordon, geniale maestro dell'horror lovecraftiano a basso costo

News Cinema

Il regista di Re-Animator, Dolls, From Beyond e altri amati classici del genere è morto ieri all'età di 72 anni.

Arriva da Variety, che ne ha avuto conferma dalla famiglia, la triste notizia della morte del regista Stuart Gordon, che ci ha lasciato ieri all'età di 72 anni. È davvero una fitta al cuore per gli amanti dei suoi horror a basso costo che, sia pure in una carriera cinematografica non prolifica, hanno lasciato il segno nella storia del genere. Titoli come i lovecraftiani Re-Animator e From Beyond, Dolls, negli anni Ottanta lo hanno imposto come uno dei maestri dello splatter ironico e intelligente. Sono poi seguiti film meno riusciti come Robojox, Il pozzo e il pendolo e 2013 - La fortezza, oltre ai due episodi realizzati per la serie Masters of Horror.

L'horror non era l'unica passione di Gordon: assieme alla moglie Carolyn Purdy-Gordon aveva fondato la compagnia teatrale Organic Theatre, con cui aveva messo in scena dei lavori di David Mamet, come "Perversioni sessuali a Chicago" e "Bleacher Bums", interpretato da Joe Mantegna e Dennis Franz. Era anche il coautore della serie tv Tesoro, mi si sono ristretti i ragazzi. Nel 2005 aveva diretto William H. Macy e Rebecca Pidgeon nel film drammatico Edmond.

Proprio il suo amore per il teatro era responsabile della sua diminuità produttività cinematografica. Negli ultimi anni vi aveva diretto l'apprezzato monologo "Nevermore… An Evening with Edgar Allen Poe” con l'attore feticcio di Re-Animator, Jeffrey Combs. E aveva anche diretto e scritto il libretto di “Re-Animator: The Musical”, che aveva vinto svariati premi. Sempre vicino all'horror, fantastico o reale, Gordon aveva vinto anche un premio teatrale per aver diretto "Taste", un dramma a due in cui un uomo accetta di essere mangiato da un altro, in una storia che faceva riferimento a un fatto realmente avvenuto.

La sua morte - giunta mentre era ancora attivo e aveva ancora tanto da fare - ci addolora molto, ma gli siamo grati per il divertimento che ci ha saputo dare coi suoi originalissimi lavori.