Champions: Woody Harrelson nel trailer della commedia su sport e disabilità di Bobby Farrelly

News Cinema

Bobby Farrelly dirige Woody Harrelson nella commedia Champions, dove l'attore deve allenare un gruppo di promesse del basket con disabilità mentale.

Sembra molto divertente, a giudicare dal trailer, la nuova irriverente commedia di Bobby Farrelly, Champions, con un irresistibile Woody Harrelson, coach di basket caduto in disgrazia, a cui dai servizi sociali viene assegnata come "punizione" l'allenamento di una squadra di disabili. Sarà proprio confrontandosi col loro candore, la loro sincerità e il loro modo di esprimere l'affetto che l'uomo vedrà cambiare la sua visione del mondo. Un tema non nuovo ma che, se svolto nel modo giusto, non manca mai di conquistare il pubblico.

Champions: la nuova commedia di Bobby Farrelly

Bobby Farrelly, qua senza il fratello Peter Farrelly, dirige Champions, una commedia scritta da Mark Rizzo, nel cui cast appaiono anche Ernie Hudson, Cheech Marin e Kaitlin Olson. Nel trailer vediamo Woody Harrelson nel ruolo del solito personaggio superficiale e solitario, che si trova costretto a scendere a patti con la legge per il suo comportamento. In questo caso deve portare al successo una squadra di ragazzi disabili, schietti, sinceri ed entusiasti, che non mancano di prenderlo in giro. Impossibile non ridere quando lui dice di non avere una compagna e la ragazza, Cosentino (Madison Tevlin), gli risponde che questo non la stupisce. "Sono brutto?" chiede lui, "beh, non sei Matthew McConaughey", è la risposta.