Cattivissimo Me 4 in Blu-ray e dvd: i contenuti dell'edizione fisica, traboccante di Minion!

È disponibile da qualche giorno l'edizione fisica Blu-ray e dvd di Cattivissimo Me 4 dell'Illumination, corredata di numerosi extra rigorosamente buffi, come si addice alle avventure di Gru, della sua famiglia e dei suoi scagnozzi-tuttofare Minion.

Cattivissimo Me 4 ha confermato al boxoffice che la saga comica dell'Illumination Enterainment continua a essere nei cuori di tutti: la quarta avventura di Gru e della sua famiglia allargata (anche agli scatenati Minion!) è approdato in versione fisica Blu-ray e dvd: guardiamo cosa offre quest'edizione targata Universal Pictures Home Entertainment, perché non mancano tanti approfondimenti sul film, con gli autori e le voci originali, nonché due cortometraggi esilaranti con protagonisti i leggendari esseri gialli.

Cattivissimo Me 4, extra e informazioni sull'edizione Blu-ray del cartoon Illumination