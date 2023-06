Cate Blanchett scatenata balla al Glastonbury Festival

News Cinema

Ospite degli Sparks, dopo aver interpretato il loro video “The Girl is Crying in Her Latte", Cate Blanchett ha seguito la band al Festival di Glastonbury, esibendosi sul palco.

Due premi Oscar, una nomination con l'ultimo TÁR, Cate Blanchett è un'artista multiforme prima ancora di essere una valente attrice: l'ha dimostrato un'altra volta sul palcoscenico del Glastonbury Festival, uno degli appuntamenti musicali europei con più tradizione, inaugurato nell'ormai assai lontano 1970. Cate era ospite sul palco degli Sparks, la band americana che ha l'età del Festival stesso. Vintage e inossidabile: una combinazione alla quale Blanchett non si è potuta sottrarre.





Cate Blanchett per The Girl is Crying in Her Latte degli Sparks

Sul palco del Glastonbury Festival il cantante degli Sparks, Russel Mael, ha introdotto al pubblico la prestigiosa apparizione di Cate Blanchett: "Per questa canzone abbiamo fatto di recente un video, e abbiamo avuto lo stupefacente onore di avere Cate Blanchett insieme a noi nel video. E ora vi diamo Cate Blanchett!" A quel punto l'attrice è arrivata sul palcoscenico in un look simile a quello che ha nel video: completo giallo, camicia nera, cuffie rosse, scarpe bianche e nere, cominciando a ballare in modo bizzarro. A questo punto andrebbe ricordato che Cate si era confrontata con le radici della musica contemporanea, sfiorando ancora una volta l'Oscar, interpretando una delle numerose incarnazioni di Bob Dylan in Io non sono qui.

Rivedremo prossimamente Cate nel dramma The New Boy e nell'adattamento del videogioco Borderlands, diretto da Eli Roth.