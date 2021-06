Cannes aggiunge al programma Ari Folman, Gaspar Noé con Dario Argento e Bill Murray

News Cinema

Al via sulla Croisette per la prima volta a luglio, il Festival di Cannes completa il suo programma aggiungendo il nuovo film di Ari Folman, quello di Gaspar Noé e il film concerto su con Bill Murray.

Si svolgerà quest'anno in piena estate, dal 6 al 17 luglio, l'atteso ritorno in presenza del festival di Cannes, che dopo aver completato nei giorni scorsi i titoli del concorso, aggiunge altri film alla sua offerta.

In particolare, arricchiscono il programma della Croisette il nuovo film di animazione di Ari Folman, autore dell'acclamato Waltz With Bashir, Where is Anne Frank (foto), tratto dall'omonimo graphic novel (un film le cui prime immagini si erano viste ben 6 anni fa), e Vortex di Gaspar Noé con Dario Argento. Nella sezione Un Certain Regard è stato aggiunto Mes Fréres et Moi di Yohan Manco.

Nelle proiezioni di mezzanotte ci sarà anche Tralala di Arnaud e Jean-Marie Larriere e Supremes di Audrey Estrougo. Tra le proiezioni speciali, infine, Mi iubta Mon amour di Neomie Ferlant, Les Heroiques di Maxime Roy, Are You Lonesome Tonight? di Wen Shipei e soprattutto, quello che incuriosisce maggiormente, Bill Murray's Party: New Worlds, The Cradle of a Civilisation di Andrew Muscato, cronaca e film concerto degli spettacoli fatti nel 2017 dal popolarissimo attore (che sarà presente al festival) assieme al violoncellista Jan Vogler.