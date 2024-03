C'è ancora domani parte molto bene al botteghino francese e sarà a Pasqua su Sky e Netflix

News Cinema

Nel primo fine settimana il film di Paola Cortellesi C'è ancora domani ottiene un risultato decisamente buono al botteghino francese e promette un incasso raramente visto in quel paese per un film italiano.

Il cinema italiano in Francia non ottiene frequentemente risultati al botteghino particolarmente soddisfacenti. Anche per questo è significativo il risultato nel primo fine settimana (da mercoledì a domenica) per C'è ancora domani di Paola Cortellesi, lanciato con notevoli mezzi dalla Universal francese, "cugina" di Vision, il distributore italiano. Sono 118 mila gli spettatori in questi primi giorni che hanno visto Il reste encore demain, per un incasso intorno agli 800 mila euro. Il primo giorno è stata la nuova uscita più vista, con 40.283 spettatori totali nel paese transalpino, di cui quasi due terzi nelle anteprime dei giorni precedenti.

Curiosamente, in terza posizione (con circa 15 mila spettatori) fra le novità c'è un film, La nouvelle femme di Léa Todorov, con Leila Bekhti nei panni di una cortigiana di inizio '900 che lascia Parigi per Roma dove incontra Maria Montessori, interpretata dall'attrice italiana Jasmine Trinca. Proprio Paola Cortellesi era stata nel 2007 Montessori in una fiction di successo in due puntate per Canale 5.

Positiva per C'è ancora domani l'accoglienza generale anche della critica, con tre stelle su cinque da parte di Le Monde, Cahiers du Cinéma, L'Obs e Prèmiere, con l'eccezione del quotidiano Liberation e della rivista L'inrockuptibles che non l'hanno apprezzato. Vedremo se il passaparola sarà positivo e permetterà al film di Paola Cortellesi di ottenere un incasso ancora più importante. Il film sarà trasmesso invece il giorno di Pasqua, il 31 marzo, su Sky Cinema e sarà disponibile su Netflix.