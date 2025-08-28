Bugonia: a Venezia Emma Stone dice di credere negli alieni e per Yorgos Lanthimos la distopia è il mondo in cui viviamo

News Cinema

Si è svolta la conferenza stampa del nuovo film di Yorgos Lanthimos, in concorso alla Mostra del cinema di Venezia. Insieme a lui la sua musa Emma Stone e Jesse Plemons.

In concorso alla Mostra del cinema di Venezia il 28 agosto c'è un altro film molto atteso, Bugonia, il nono diretto dal pluripremiato regista greco Yorgos Lanthimos, che torna al Lido due anni dopo la vittoria di Povere creature!, mentre Kinds of Kindness è andato l'anno scorso a Cannes. Con lui sono arrivati la sua “favorita”, Emma Stone, per la quarta volta diretta da lui (cinque contando il cortometraggio Bleat), il sempre ottimo Jesse Plemons, qua coprotagonista a tutti gli effetti dopo il corale Kinds of Kindness, lo sceneggiatore Will Tracy, il direttore della fotografia Robbie Ryan e il compositore di fiducia di Lanthimos, Jerskin Fredix. Come è noto, Bugonia è un remake americano del film cult coreano Save the Green Planet!, e vede due complottisti rapire l'amministratrice delegata di una grande azienda, convinti che sia un'aliena venuta per distruggere la terra.

Dell'originale, però, si è parlato pochissimo in conferenza: Emma Stone e Jesse Plemons hanno preferito non vederlo per non essere influenzati nel loro lavoro, mentre Tracy ha detto di averlo visto una volta sola e di aver subito capito come potesse essere trasposto in America e cosa ne voleva fare. Yorgos Lanthimos, del resto, è stato convinto proprio dalla lettura del suo copione, come ha dichiarato: "Questa è stata una delle poche volte in cui non sono stato coinvolto fin dall'inizio, ma ho letto la sceneggiatura di Will, che era stata sviluppata da Ari Aster e Lars Knudsen e ne sono stato immediatamente travolto. L'ho trovata divertente e interessante ma anche di forte impatto e che ti faceva riflettere sulle cose profondamente. Mi è sembrato molto attuale allora, che era tipo tre anni fa, e purtroppo oggi lo è ancora di più. Poi abbiamo lavorato un po' con Will per adattarlo alla mia visione del film ma fin dall'inizio era incredibile, è la prima volta che mi è capitato un copione così pronto da girarlo". Emma Stone, coi capelli a caschetto, dopo la rasatura a cui si è sottoposta per interpretare il film, risponde a una domanda su come riesce a gestire il successo senza diventare un'aliena. "Come sai che non sono un'aliena? Seriamente, penso che ci sia un aspetto difficile, ma penso che sia una cosa con cui oggi si confrontano tutti. Siamo tutti in grado di capire quel sentimento coi social media e il modo in cui viene visto dal mondo esterno. Penso che tutti possiamo relazionarci col fatto che qualcuno pensa di conoscerti, magari esprimi un'opinione e non hai molto controllo su quello che io chiamo l'avatar al di fuori di me. Io ho separato le due me, forse dovrei farlo meno, ma è un meccanismo di difesa. Ci sono io che sono qua e io con i miei amici e la mia famiglia, sono la stessa cosa ma riesco a separarle".

Inevitabile arriva la domanda su cosa la lega al mondo di Yorgos Lanthimos, a cui Emma Stone specifica che molti lavorano più volte col regista e che questo crea una comfort zone per un attore che si sente parte di una specie di famiglia: "Adoro lavorare con Yorgos, è un sogno per un attore avere a che fare con questo materiale così ricco. In questo film in particolare succedono davvero tante cose che riflettono quello che succede nella nostra epoca, nel nostro mondo, raccontato in un modo che ho trovato davvero affascinante e commovente, divertente, incasinato e vivo". Jesse Plemons nel film è alle prese col personaggio di Teddy, uno dei due rapitori, che non è esattamente uno con cui è facile entrare in empatia. Ma come al solito questo bravissimo attore è riuscito a fare il miracolo, attribuendo però il merito anche chi lo ha scritto: "Era tutto nella sceneggiatura, il viaggio che fa il pubblico è simile alla mia esperienza di vederlo per la prima volta. Credo che nella storia umana ci sia sempre stato l'istinto inconsapevole di incasellare qualcuno. Credo di aver provato anche io a farlo, quando ho iniziato a leggere il copione, ma poi giri la pagina e c'è qualcosa che rivela il suo nucleo, il suo rapporto con Dan, quello che scopri è accaduto a sua madre... Potrei parlare a lungo di Teddy ma il mio modo di comprenderlo è che è questa anima torturata che vuole con tutte le sue forze, come dice a un certo punto, soltanto aiutare, che è una cosa folle da dire a quel punto. Credo che sia stata una scoperta costante, scena dopo scena e giorno dopo giorno e ci sono un milione di cose che mi hanno aiutato a cogliere il personaggio".

Data la storia, Bugonia si può ritenere un film di fantascienza, o distopico? Lanthimos ha le idee piuttosto chiare in proposito: "Credo che purtroppo non molto della distopia che vediamo in questo film è finzione, molto riflette proprio il mondo reale. Quando penso a un film distopico per me presenta immagini del futuro e quello che accade alla civiltà. Io penso che se c'è qualcosa che questo film dice è “questo sta succedendo adesso” ed è diventato sempre più attuale col passare del tempo, questo succede ora e l'umanità arriverà molto presto alla resa dei conti, la gente deve scegliere la strada giusta, non sappiamo quanto tempo abbiamo con tutto quello che sta succedendo nel mondo, con la tecnologia, l'intelligenza artificiale, le guerre, è questo il clima e la negazione di tutte queste cose. Quindi per me il film è più un riflesso dei nostri tempi e spero che farà pensare la gente a quello che sta succedendo oggi ovunque". Sulla crudezza di certe scene e di certi personaggi, risponde Jesse Plemons: "Credo che abbiamo un istinto in genere a ignorare le cose spaventose, difficili da guardare, da esaminare e da comprendere, ma come attore devo provare a dare un senso a queste cose e a questi personaggi che sono molto difficili da capire. C'è anche un rischio nell'ignorarli come non umani, perché lo sono ed esistono". Parlando di alieni, invece, Emma Stone rivela di essere una grande ammiratrice di Kosmos, il programma del celebre divulgatore scientifico Carl Sagan: “Mi sono innamorata della sua filosofia e della sua scienza. Lui credeva che l'idea che fossimo soli qua nell'universo fosse molto narcisista. Faccio coming out: credo negli alieni!" Definito affascinante e disturbante come tutti i film diretti da Lanthimos, Bugonia per ora per chi non è a Venezia resta un mistero, ma lo potremo vedere tutti al cinema dal prossimo 23 ottobre. Però possiamo intanto farci un'idea col TRAILER UFFICIALE appena arrivato.