Bret Easton Ellis contro Una battaglia dietro l'altra: "è già datato e puzza di muffa liberal"
News Cinema

Bret Easton Ellis contro Una battaglia dietro l'altra: "è già datato e puzza di muffa liberal"

Daniela Catelli

Noto per le sue posizioni spesso polemiche, lo scrittore Bret Easton Ellis nel suo podcast pronuncia un giudizio piuttosto severo sul film di Paul Thomas Anderson, Una battaglia dopo l'altra.

Bret Easton Ellis contro Una battaglia dietro l'altra: "è già datato e puzza di muffa liberal"

Gli scrittori che amano il cinema spesso esprimono giudizi controcorrente, non necessariamente corretti. Tutti conoscono le esternazioni di Stephen King su Shining e la sua difesa di film... indifendibili. Oggi un altro che ha opinioni ben precise, Bret Easton Ellis, ha espresso il suo parere (negativo) su un film molto apprezzato dalla critica e dal pubblico come Una battaglia dopo l'altra di Paul Thomas Anderson, che, ispirato a Vineland di Thomas Pynchon, secondo i più riflette alla perfezione lo spirito dei nostri tempi, quello di un mondo sempre più nettamente diviso in due e controllato da folli figure di potere. Secondo Ellis, invece, il film è già molto datato e non reggerà alla prova del tempo.

Bret Easton Ellis su Una battaglia dopo l'altra

Nel suo The Bret Easton Ellis Podcast, l'autore di American Psycho si è ritagliato una nuova veste di critico cinematografico e parla spesso dei film che ama e di quelli che non lo convincono, come ad esempio un altro film pressoché universalmente celebrato come I peccatori. Nella puntata più recente, Ellis apre dicendo di essere un grande ammiratore di Paul Thomas Anderson e di considerare il suo film del 2007 Il petroliere forse il migliore di questo quarto di secolo. Ma Una battaglia dopo l'altra lo ha deluso: "E' scioccante vedere tutte queste lodi per questo... mi dispiace, ma non è un gran film, a causa della sua ideologia politica. Ed è davvero ovvio che è questa quello a cui tutti rispondono e il motivo per cui è considerato un capolavoro, il film migliore del decennio. Perché è allineato con questo tipo di sensibilità di sinistra". Per questo, ha aggiunto, presto il film verrà visto come un "ammuffito residuo dell'era post Kamala Harris, quella cosa che unisce tutti quelli che fanno finta che sia fantastico e grandioso quando non lo è davvero, solo per prendere posizione. Ed è un peccato, ma questa è la nostra situazione oggi".

Del film, Ellis ha apprezzato alcune parti, come i tentativi di Bob di mettersi in contatto col sottobosco rivoluzionario e la sua bellissima fotografia. Ma insiste che sia i liberali che i conservatori lo hanno frainteso ed è in disaccordo con la recensione di Manohla Dargis sul New York Times che lo definisce molto importante: "No, non lo è. Non ha intuito per niente quello che sta succedendo in America. C'è nel film una muffa liberal che risulta già molto datata nell'ottobre 2025. Molto datata. E non capisce cosa succede. Ne intuisce solo un pezzetto, ma non capisce cosa sta succedendo in America", ribadisce Ellis. Per lui, i capolavori di Paul Thomas Anderson sono tre: il già citato Il petroliere, Boogie Nights e Magnolia, ma riconosce che altri suoi film lo hanno lasciato indifferente. Noi non siamo assolutamente d'accordo con la sua lettura del film, ma, come ha giustamente detto lui, va bene non essere per forza d'accordo su qualcosa.

Daniela Catelli
  • Saggista traduttrice e critico cinematografico
  • Autrice di Ciak si trema - Guida al cinema horror e Friedkin - Il brivido dell'ambiguità
