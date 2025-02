Brad Pitt incoraggia l'America fiaccata dall'uragano Helene e Los Angeles devastata dagli incendi in uno spot del Super Bowl

News Cinema

Insieme ai trailer dei film più importati il Super Bowl ha dato spazio a Brad Pitt e a uno spot nel quale l'attore incoraggia alla resilienza la sua città, in parte distrutta dagli incendi, e l'America intera, che ha dovuto far fronte al violento uragano Helene.

Oltre ad essere un appuntamento sportivo fondamentale per gli Stati Uniti, il Super Bowl non solo ha il pregio di mostrare in anteprima trailer o spot di film che attendiamo con grande trepidazione, ma può concedere anche spazio ai discorsi e alle riflessioni delle star hollywoodiane. È accaduto infatti che Brad Pitt, protagonista del thriller ambientato nel mondo della formula 1 F1, abbia pronunciato un bellissimo discorso sugli incendi che hanno fiaccato Los Angeles e sull'uragano Helene che ha colpito il sud-est del paese con una potenza inferiore solo a quella dell'uragano Katrina.

Il commovente discorso di Brad Pitt all'America scoraggiata dalle catastrofi naturali

Prima che i Kansas City Chiefs si scontrassero con i Philadelphia Eagles, è apparso dunque sugli schermi del Super Bowl uno spot tv nel quale Brad Pitt ha cercato di incoraggiare il suo paese a non lasciarsi abbattere dalla situazione corrente. Ecco le sue bellissime parole:

Tirare su il morale degli altri è il solo modo in cui possiamo risollevarci. Oggi ci ritroviamo tutti, perché qui non ci sono soltanto i giocatori e gli allenatori delle squadre che si affrontano. Noi, tutti noi, i sognatori, i guerrieri, quelli che stanno ricostruendo la città e quelli che credono che si risolleverà si sono riuniti qui per celebrare il nostro sport più importante, quello che ci insegna cosa possiamo conquistare quando ci riuniamo nella più americana delle formazioni, che poi è la più importante di ogni gioco a chiamata, e cioè il momento in cui ci si riunisce per elaborare una tattica. Pensateci, quando a unirci è un obiettivo comune, raggiungiamo l'eccellenza, conseguiamo ottimi risultati e contribuiamo al progresso, non ognuno per conto proprio ma tutti insieme e in modi che hanno risollevato tanto noi stessi quanto il mondo.

Pitt ha anche presentato delle immagini di ricostruzione nella Los Angeles fiaccata dal fuoco e dal vento, aggiungendo:

La consultazione dei giocatori per elaborare un piano di gioco è la metafora della nostra storia, del potere che abbiamo raggiunto unendo le forze. Volevamo volare e siamo riusciti a solcare il cielo, abbiamo avuto il coraggio di sconfiggere il nemico, abbiamo voluto unire le persone e gettare un ponte fra le differenze e abbiamo avuto il coraggio di dire: "Ci andremo" (riferito alla Luna, ndr). Tutto ciò fa parte del nostro spirito collettivo, e non solo nei tempi buoni ma anche in quelli cattivi, e quindi nell'oscurità, nei problemi e nelle nostre lotte.

Nello spot si vede il disastro che ha colpito la Los Angeles e non mancano immagini di repertorio come una marcia di donne che si battono per il diritto di voto e quadri in cui sono rappresentati i padri fondatori dell'America. Si vedono Martin Luther King, i pellerossa, i soldati sul campo, i vigili del fuoco in missione, le squadre di medici. Alla fine del video, Brad Pitt, con voce fiera, esclama:

It's Time America to huddle up, it's time for Super Bowl! (America, è arrivato il tempo di fare squadra, è arrivato il tempo del Super Bowl). Ecco lo spot: