Bones and All: Timothée Chalamet condivide il teaser trailer del film di Guadagnino in concorso a Venezia

Svelato dal protagonista il primo teaser trailer di Bones and All, il film che riunisce Timothée Chalamet al regista che l'ha lanciato con Chiamami col tuo nome, in concorso alla prossima mostra del cinema di Venezia.

È proprio Timothée Chalamet su Twitter a condividere coi fan il primo teaser trailer della "cannibal love story" Bones and All, che ha interpretato con Tayor Russell e in cui torna a lavorare con Luca Guadagnino, regista che l'ha lanciato con Chiamami col tuo nome. Tratto dal romanzo omonimo di Camille DeAngelis, il film sarà in concorso al prossimo Festival di Venezia.

LUCA GUADAGNINO’S BONES AND ALL 🩸🩸🩸 pic.twitter.com/Q1ErygQvGF — Timothée Chalamet (@RealChalamet) August 10, 2022

Bones and All

Bones and All, ossa e tutto, si intitola il film segue una giovane coppia cannibale, interpretata da Timothée Chalamet e Taylor Russell, mentre viaggia attraverso l'America. Nel cast ci sono anche Mark Rylance, Michael Stuhlbarg (che in Chiamami col tuo nome interpretava il padre di Chalamet), André Holland, Chloe Sevigny, David Gordon-Green, Jessica Harper (protagonista del Suspiria originale e nel remake) e Jake Horowitz.

Sul film, Guadagnino si è espresso così: "C'è qualcosa negli emarginati, nelle persone che vivono ai margini della società, che mi attrae e mi tocca. Voglio vedere che possibilità ci sono per loro assieme all'impossibilità che affrontano. Il film per me è una meditazione su chi sono e come posso superare quello che provo, specialmente se quello che provo è qualcosa che non posso controllare in me. Infine, ed è la cosa più importante, quando potrò ritrovarmi nello sguardo degli altri?".

Bones and All è prodotto da Guadagnino, Theresa Park, Marco Morabito, Dave Kajganich, Francesco Melzi d’Eril, Lorenzo Mieli, Gabriele Moratti, Peter Spears, mentre produttori esecutivi sono Timothée Chalamet, Giovanni Corrado, Raffaella Viscardi, Marco Colombo e Moreno Zani.