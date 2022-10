Boiling Point: il trailer del film che racconta in piano sequenza la serata difficile di uno chef

News Cinema

Se avete visto e amato la serie The Bear non potete perdere questo film diretto da Philip Barrantini con Stephen Graham che debutta nei cinema il 10 novembre con Arthouse.

ARTHOUSE, nuovo progetto editoriale di I Wonder Pictures dedicato al cinema d’essai, porta al cinema dal 10 novembre un film che, se siete tra i tanti che avete visto e giustamente amato la serie The Bear, non potete perdere: si intitola Boiling Point, e racconta in piano sequenza una sera davvero complicata per uno chef e il suo staff.

Boiling Point è l'opera seconda di Philip Barrantini, che si è aggiudicata premi e nomination nei festival di tutto il mondo: BAFTA, Taormina Film Fest, British Independent Film Awards, Zurich Film Festival, Göteborg Film Festival. Il film vede protagonista un bravissimo Stephen Graham (The Irishman, Boardwalk Empire e candidato ai BAFTA 2020 per The Virtues), nel ruolo dello chef Andy Jones; insieme a lui nel cast anche Jason Flemyng (Il curioso caso di Benjamin Button), Ray Panthaki (Collete), Malachi Kirby (Small Axe) e Vinette Robinson.

Questo è il trailer di Boiling Point:

Boiling Point: trailer e trama del film

In uno dei ristoranti più alla moda di Londra, nella sera più movimentata dell’anno, il talentuoso capo chef Andy Jones (Stephen Graham) è sul filo di un rasoio mentre crisi personali e professionali minacciano di distruggere tutto ciò per cui ha sempre lavorato. La visita a sorpresa di un ispettore sanitario mette il personale in difficoltà e Andy fa il possibile per attenuare le tensioni.