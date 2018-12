Bohemian Rhapsody esplode al boxoffice italiano del weekend

Bohemian Rhapsody con Rami Malek nei panni del mitologico Freddie Mercury, appena uscito nelle nostre sale, balza in testa al boxoffice italiano del weekend: in quattro giorni porta a casa ben 5.430.000 euro con media di 7.560 (!) su 716 copie in circolazione. Spettacolare, è il caso di dirlo. Nel mondo il film di Dexter Fletcher (e Bryan Singer dimissionario), con 52 milioni di dollari di costo, ne ha già totalizzati 540.

Entra al secondo posto Il Grinch dell'Illumination Entertainment: lo spiritoso lungometraggio animato basato sulla fiaba del dr.Seuss parte con 1.806.000 euro e media di 3.000 per 603 copie in circolazione. Buono, con probabile crescita più sotto Natale.

Nuova entrata anche in terza posizione: è Se son rose di e con Leonardo Pieraccioni, alle prese con le sue ex. La commedia parte con 1.660.000 euro.