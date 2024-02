Blackout: il trailer del werewolf movie di Larry Fessenden

News Cinema

Larry Fessenden, che gli amanti dell'horror indipendente ben conoscono, si cimenta stavolta con un classico del genere, il lupo mannaro. Ecco il trailer di Blackout.

Chi segue l'horror indipendente conosce sicuramente almeno il nome di Larry Fessenden, attore, regista e produttore newyorkese devoto alla causa del genere, anche se i suoi film girano per i festival ma raramente arrivano nei nostri cinema. In America sta per uscire il 13 marzo prima di arrivare in digitale e DVD il 12 aprile, Blackout, con cui Fessenden affronta un tema classico dei monster movies, dando la sua personale lettura del lupo mannaro. Ecco il trailer originale del film.

Blackout, la trama e il cast

La storia ha al centro un artista di una piccola città (Alex Hurt), un uomo la cui abitudine a sbronzarsi si confonde col crescente sospetto di essere un lupo mannaro. Per questo si allontana dalle persone che ama e si immerge nella solitudine, dipingendo nei suoi quadri gli sprazzi di memoria delle sue sanguinarie imprese notturne. Blackout è il terzo film di una trilogia sui mostri di Larry Fessenden, dopo Habit, sui vampiri, e Depraved, su Frankenstein. Gli effetti speciali, cosa che apprezziamo moltissimo, sono tutti artigianali. Nel cast ci sono anche Addison Timlin, James LeGros, Kevin Corrigan, Barbara Crampton, Joe Swanberg. Fessenden ha dichiarato in merito a questo suo nuovo film:: "Mi interessa scoprire nuove verità nei temi classici dei mostri della mia gioventù. L'essenza di ogni creatura detta l'ambientazione del film e naturalmente il lupo mannaro è sia fuori controllo che pieno di rimorsi e questo dualismo ha dato forma alla mia storia".