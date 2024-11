Black Phone 2: Scott Derrickson annuncia l'inizio delle riprese

News Cinema

Con un post su Twitter, Scott Derrickson annuncia l'inizio delle riprese di Black Phone 2, sequel del suo bell'adattamento della storia di Joe Hill.

Black Phone di Scott Derrickson è a parer nostro uno dei migliori adattamenti di una storia horror fatti in tempi recenti. Uscito nell'estate 2022, tratto da un racconto di Joe Hill, figlio di Stephen King, e interpretato nei ruoli principali da Ethan Hawke (The Grabber, il Rapace nella versione italiana) e Mason Thames, il film è stato ben accolto da pubblico e critica e da tempo si sa che avrà un seguito, anche se la storia originale non lo prevedeva. Col post su Twitter (ci rifiutiamo di chiamarlo X), che vedete qua sotto, Derrickson ha annunciato l'inizio delle riprese di Black Phone 2, che arriverà al cinema il 17 ottobre del 2025.

Black Phone 2 began shooting today pic.twitter.com/5FgAXkfatP — N O S ⋊ Ɔ I ᴚ ᴚ Ǝ ᗡ ⊥ ⊥ O Ɔ S (@scottderrickson) November 4, 2024

Black Phone 2: cosa sappiamo del sequel

Del cast originale ritorneranno Ethan Hawke nella sua inquietante interpretazione del Rapace, il giovane Mason Thames nel ruolo di Finney, il ragazzino che riesce a sconfiggerlo, in quello della sorellina Gwen, Madeleine McGraw, Jeremy Davies sarà di nuovo Terrence e Miguel Mora Robin. A questi si è aggiunto Demian Bichir. Quanto alla trama, finora è top secret. Nel primo film, ricordiamo, Finney Shaw (Mason Thames), un timido ma intelligente ragazzo di 13 anni, viene rapito dopo altri suoi coetanei da un sadico assassino con una maschera diabolica, (Ethan Hawke) che lo rinchiude in un seminterrato insonorizzato. Quando un telefono disconnesso inizia a squillare sul muro, Finney scopre di poter sentire le voci delle precedenti vittime del serial killer. Dall'altra parte della cornetta ci sono i bambini scomparsi nel 1978 nella cittadina del Colorado in cui vive, decisi a fare in modo che ciò che è successo a loro non accada a lui, aiutandolo a fuggire. Nel frattempo Gwen (Madeleine McGraw), la sorellina di Finney, fa dei strani sogni che la inducono a credere che suo fratello sia in grave pericolo.