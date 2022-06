Black Parthenope: prenota subito il tuo invito omaggio per la proiezione speciale del film!

News Cinema

Martedì 14 giugno alle ore 20:30 si terrà presso il Cinema Adriano di Roma una presentazione del film BLACK PARTHENOPE, alla presenza del cast e di personalità del mondo dello spettacolo. Prenota subito il tuo invito omaggio valido per due persone.

Martedì 14 giugno alle ore 20:30 si terrà presso il Cinema Adriano di Roma una presentazione del film BLACK PARTHENOPE, alla presenza del cast e di personalità del mondo dello spettacolo.

Il film diretto da Alessandro Giglio è uscito nelle sale italiane pochi giorni fa, piazzandosi nella top 10 degli incassi della settimana.



Black Parthenope: Trailer Ufficiale del Film - HD

Prodotto da Volcano Pictures e WAM, Black Parthenope è un thriller dalle tinte horror girato quasi completamente nella Napoli Sotterranea, la città sotto la città più estesa al mondo, densa di storia, leggende, misteri e luoghi quasi inarrivabili. Prendendo spunto dalla leggenda del "munaciello", come tramandata da Matilde Serao, la vicenda si intreccia a quella dei pozzari, gli esperti di profondità che lavoravano nel sottosuolo napoletano, per un thriller in cui la tradizione si mescola alla modernità.

Un progetto indipendente al 100% che vede un cast internazionale raggiungere luoghi dove nessuna macchina da presa era mai arrivata prima.



Prenota subito il tuo invito omaggio valido per due persone per la presentazione del film al cinema Adriano a Roma, inviando una email con il tuo nominativo esatto all'indirizzo maketing@comingsoon.it

Per accedere alla proiezione ti basterà comunicare nome e cognome al cinema Adriano, la sera della proiezione.