Bill Murray canta e recita in strada a New York, la gente si ferma e si gode lo spettacolo [video]

Alcuni fortunati passanti newyorchesi hanno avuto il piacere di vedere Bill Murray con i suoi tre musicisti in un mini concerto semi improvvisato.

Se ieri 19 gennaio 2022 foste transitati nel primo pomeriggio nei pressi di Washington Square Park a New York, vi sareste imbattuti in mini concerto con la pianista Vanessa Perez alla tastiera, Mira Wong al violino, Jay Vogler al violoncello e nientemeno che Bill Murray al microfono. Con questi stimatissimi musicisti, l'attore ha già portato in tour negli Stati Uniti e in Europa uno spettacolo in cui recita e canta. Il motivo per cui siano apparsi per strada a New York senza preavviso esibendosi per una mezz'ora di fronte a chiunque volesse fermarsi, ha a che fare con il documentario musicale New Worlds: The Cradle of Civilization, un film che racconta la preparazione e lo show che hanno messo in scena ad Atene durante la tappa greca del tour. Il docu-concerto sarà presentato in anteprima al cinema Village East by Angelika di New York il 2 febbraio.

Di fronte ai passanti newyorchesi Bill Murray ha recitato Dog del poeta della Beat Generation Lawrence Ferlinghetti e cantato I Feel Pretty e America dalla colonna sonora del musical West Side Story.

Qui sotto un video del concerto improvvisato e più in basso il trailer del documentario.

Bill Murray nel trailer del docu-concerto New Worlds: The Cradle of Civilization

Presentato con una proiezione speciale al Festival di Cannes 2021, il docu-concerto è diretto da Andrew Muscato. Lo spettacolo del quartetto mescola musica e poesia con l'intento di suscitare amore, speranza e malinconia spaziando dalle musiche di Bach a quelle di Van Morrison, dalle poesie di Whitman ai brani di West Side Story. Il tutto con il grande talento di tre musicisti e l'ineguaglabile carisma di Bill Murray.