Bikers vs. Werewolves: il teaser trailer di un horror da drive-in

News Cinema

Ci sono film che ci affascinano per la loro volontà di restare ancorati a un passato che non esiste più. A questa categoria sembra appartenere l'horror Bikers Vs. Werewolves, che chiede aiuto al crowdfunding per completare le riprese, di cui vi mostriamo il teaser trailer.

Ci sono film che per una che ha vissuto gli anni Settanta e Ottanta da adolescente, sono quasi commoventi. Ovvero tutti quegli horror che escono in questo terzo decennio del Duemila e che si rifanno ostinatamente ad un cinema che non esiste più: quello fatto con pochi soldi, voglia di divertirsi o semplicemente di sfruttare i gusti spesso (non sempre) basici del pubblico dei drive-in e delle grindhouse. A giudicare dal teaser trailer appena uscito, uno di questi, ancora in lavorazione, sembra essere proprio Bikers Vs. Werewolves, che pare uscito da un vecchio listino Troma o ispirato a Dal tramonto all'alba, che a sua volta si ispirava a questo genere di exploitation, ma è in realtà finanziato col crowdfunding su Indiegogo e fa appello a tutti i nostalgici. Ecco comunque le immagini, seguite da trama e cast. E se volete contribuire, questa è la campagna: https://www.indiegogo.com/projects/bikers-vs-werewolves-horror-feature-film#/

Bykers Vs. Werewolves, la trama e il cast

La trama del film pressappoco è questa: "Quando un gruppo di biker arriva in una cittadina dimenticata sulla strada per Sturgis, una notte di riposo prende una piega sinistra quando una gang rivale si trasforma in lupi mannari, scatenando il caos e il terrore sugli ignari abitanti del posto". Del cast fanno parte nomi noti come quelli di Jake Busey, figlio di Gary Busey, Robert LaSardo, Michael Pare, Glenn Plummer e James Duval. La regia è di Michael Su e la sceneggiatura di Adam Werth,