Berlinguer - La Grande Ambizione: la nostra intervista a Elio Germano e Daniele Segre alla Festa del Cinema di Roma

Abbiamo incontrato, alla Festa del Cinema di Roma, Daniele Segre ed Elio Germano, regista e protagonista del film d’apertura Berlinguer - La Grande Ambizione. Con loro abbiamo parlato del ruolo politico dell'attore e dei preziosi materiali d'archivio che vediamo nel film.

Ad aprire la diciannovesima edizione della Festa del Cinema di Roma è stato il film di Daniele Segre Berlinguer - La Grande Ambizione, che fa parte della sezione competitiva Progressive Cinema.

Nell'anno del trentennale della scomparsa di Enrico Berlinguer, il Festival che ha sede nella capitale d'Italia sceglie di rendergli omaggio attraverso un'opera che racconta i cinque anni forse più importanti della vita e della carriera del Segretario del Partito Comunista Italiano: quelli che vanno dal 1973, e quindi dall'attentato, a Sofia, dei servizi bulgari, all'assassinio di Aldo Moro e quindi alla fine del sogno del Compromesso Storico.

Mescolando materiale d'archivio al racconto cinematografico, il regista mostra un uomo politico pronto a rischiare e a mettersi in gioco per realizzare il socialismo nella democrazia e andare al governo. Per questo il film si sofferma sui viaggi a Mosca di Enrico Berlinguer e sul suo incontro con Breznev, dal quale prese le distanze in nome del concetto "europeo" di democrazia.

Il dialogo aperto con la parte più progressista della DC rese Enrico Berlinguer un personaggio scomodo quasi quanto Aldo Moro, ma la classe operaia lo amava e i suoi comizi erano un tripudio di applausi e bandiere rosse. La sua morte ha segnato la fine della politica con la "P" maiuscola, e per questo le immagini del suo funerale rubano e ruberanno più di una lacrima a chi avrà il piacere di andare a vedere il film.

A interpretare Berlinguer in Berlinguer - La Grande Ambizione è Elio Germano, che, senza diventare irriconoscibile in quanto copia carbone di EB, si lascia abitare dal personaggio, di cui mostra anche il lato tenero di padre e marito affettuoso. L'attore ha accompagnato il film alla Festa del Cinema di Roma e noi di Comingsoon lo abbiamo volentieri intervistato insieme ad Andrea Segre.