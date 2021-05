Benny Loves You e l'atroce vendetta di un pupazzo abbandonato: il trailer della commedia horror

News Cinema

Guai a buttare nella spazzatura un pupazzo che ci ha tenuto compagnia fin dall'infanzia - sembra dirci la commedia horror Benny Loves You, di cui è appena uscito un trailer favoloso.

Attenzione, appassionati di film horror: c'è un nuovo giocattolo, anzi un nuovo pupazzo destinato a diventare un'icona del brivido e a spaventare tanto quanto Chucky, Annabelle & Co. A guardarlo sembra un personaggio di Sesame Street o del Muppet Show, ma, a giudicare da quello che fa in Benny Loves You, ci sentiamo di dire che è assai meno rassicurante di un Kermit o un Cookie Monster. Si chiama Benny e nell'horror di cui è protagonista si vendica del padrone. Costui è un uomo di nome Jack, che, dopo l'improvvisa e inaspettata morte dei genitori, è costretto a vendere casa per non ritrovarsi sul lastrico. Decide così di ripartire da zero lasciandosi alle spalle il passato, sbarazzandosi prima di tutto del compagno di giochi dai grandi occhi e color rosso fuoco che gli ha tenuto compagnia per anni.

Benny Loves You, più che essere un horror puro, è una commedia horror. Sappiamo che spesso non è semplice mescolare i generi e che, se si diventa troppo buffi, poi si smette di spaventare. Ora, il trailer del film fa molto ridere, ma Benny non è uno che si arrende, e siamo certi che non mancheranno le scene splatter. Benny, comunque, ne sa una più del diavolo, e non esita a servirsi di oggetti ed elettrodomestici vari per riversare sull'ex proprietario la sua rabbia e la sua frustrazione di pupazzo abbandonato.

A interpretare il disgraziato Jack in Benny Loves You è Karl Holt, che è anche regista, sceneggiatore e montatore del film. Nel cast ci sono anche Claire Cartwright e George Collie. Il film uscirà in alcune sale cinematografiche il 7 maggio per poi arrivare in Blu-Ray l'8 e on demand l'11.