Ben - Rabbia Animale: ecco il primo trailer italiano dell'horror con una scimmia assassina
A gennaio 2026 al cinema con Eagle Pictures arriva un nuovo horror diretto da Johannes Roberts che parla della lotta per la sopravvivenza di alcuni personaggi che hanno a che fare con uno scimpanzé assetato di sangue. Ecco trailer e trama di Ben - Rabbia Animale.
Chi ha visto Nope di Jordan Peele si ricorderà sicuramente benissimo di quell'agghiacciante prologo in cui si racconta di quando, nel 1998, uno scimpanzé protagonista di una sitcom impazzisce improvvisamente sul set aggredendo e uccidendo alcuni degli attori. Ispirato a fatti realmente accaduti, quel prologo sembra quasi essere stato l'ispirazione per un nuovo horror prossimamente al cinema che si intitola Ben - Furia animale (in originale Primate), che racconta proprio di uno scimpanzé domestico che, colto da una forma improvvisa di rabbia e da una follia omicida, inizia a uccidere i membri della famiglia che lo aveva adottato.
Creature feature vecchio stampo, Ben - Furia animale è stato diretto da Johannes Roberts, il regista inglese di film come The Strangers: Prey at Night, lo shark movie 47 metri e il suo sequel, e anche Resident Evil: Welcome to Raccoon City. Roberts è stato anche sceneggiatore assieme a Ernest Riera, mentre nel cast troviamo Johnny Sequoyah nel ruolo della protagonista Lucy, una ragazza che pensa di tornare a casa dalla sua famiglia per festeggiare e si ritrova a lottare per la sopravvivenza, affiancata da Troy Kotsur, Kevin McNally, Jessica Alexander e altri ancora.
Qui di seguito, il primo trailer ufficiale italiano di Ben - Furia animale, che arriverà prossimamente nelle nostre sale con Eagle Pictures a gennaio 2026 dopo un'anteprima, il 30 ottobre, a Lucca Comics and Games.