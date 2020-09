Batterie auto a terra nei drive-in americani: gli spettatori non sanno spegnere i fari

News Cinema

In questi mesi di pandemia i drive-in sono andati alla grande negli Stati Uniti, ma i chioschi di cibo e bevande hanno dovuto equipaggiarsi anche con cavi per ricaricare le batterie delle auto.

I drive-in negli Stati Uniti sono sempre stati un'alternativa alla sale indoor nel periodo estivo. Certo, non più come una volta. Con quel glorioso passato che negli anni 50 li collocava tra i primissimi posti delle attività del weekend, salire in automobile e posteggiare davanti a uno schermo era un modo per stare in famiglia trasformando l'auto in quello che oggi è il divano di casa. Oppure una soluzione per avere un po' di privacy, se si era una coppia di neo-fidanzatini. Dagli anni 80 ai 2000, i drive-in americani si sono ridotti da 2400 a 310 in tutti gli USA, ma in questi mesi di pandemia, sono in un certo senso risorti se non nati in parcheggi quasi improvvisati con schermi di fortuna, garantendo la distanza di sicurezza tra gli spettatori chiusi ognuno nel proprio abitacolo. Si è tornati a respirare un'atmosfera vintage all'interno di macchine moderne. La macchine, appunto.

Come funziona un drive-in?

Si arriva in auto, si acquista il biglietto, si raggiunge un posto e ci si ferma. Fino qui, ci siamo. Ma l'audio del film? Un tempo l'audio era diffuso da piccole casse disseminate nell'area di parcheggio, ma dall'avvento delle autoradio, la traccia sonora è irradiata dalla cabina di proiezione su una frequenza FM ed è sufficiente sintonizzarcisi per ascoltare il film dalle casse della propria auto. La radio dell'automobile consuma ovviamente la batteria e se il motore non è acceso, il rischio è quello di trovarsi a fine proiezione con la macchina ferma.

Non è una novità per gli abituali clienti, ma molti americani che non ci erano mai andati hanno scoperto questo inconveniente, anche perché con le loro macchine moderne e il cambio automatico, finivano per lasciare accese altre spie senza accorgersene. Molti dei problemi recenti, come racconta il magazine The Hollywood Reporter, sono legati allo spegnimento dei fari. Nessuno sa come si spengono perché escono di default dalle fabbriche con le luci accese. Auto accesa lui accese, auto spenta luci spente. Non tutti sanno trovare il giusto settaggio tra quadro elettrico acceso per dare corrente alla radio e luci spente, così i chioschi di cibo e bevande si sono equipaggiati anche per la vendita di un accessorio molto utile: i cavi. E per i fanali che rimangono accesi, il personale dei drive-in deve trovare il modo di schermare i fasci di luce che infastidivano gli altri spettatori, mettendoci davanti drappi coprenti o i bidoni della spazzatura.