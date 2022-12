Bastardi senza gloria, Tarantino: "Era per Adam Sandler il ruolo dell'Orso Ebreo"

News Cinema

Ospite del podcast di Bill Maher, Quentin Tarantino racconta di aver parlato con Adam Sandler per affidargli il ruolo del brutale assassino di nazisti in Bastardi senza gloria. E l'attore ne era entusiasta.

Pensando ai film che hanno uno sguardo originale sguardo sugli eventi della Seconda Guerra Mondiale, Bastardi senza gloria è il primo titolo che viene in mente. Uscito al cinema nel 2009, è il copione che Quentin Tarantino si è divertito di più a scrivere, come lui stesso ha detto in passato. È la prima collaborazione tra Brad Pitt e il regista il quale ha anche il merito di averci fatto conoscere il talento di Christoph Waltz, premiato con l'Oscar come il miglior attore non protagonista.

I "Bastardi" sono otto soldati ebrei americani facenti parte di una squadra speciale con la missione di seminare il terrore fra i nazisti. Ad ogni soldato tedesco che incontravano, avrebbero preso lo scalpo. Il soprannome si sparse tra le file dei nemici per via dei continui massacri di questi feroci soldati e, in particolare, per la brutalità del sergente Donnie Donowitz, detto l'Orso Ebreo, armato di mazza da baseball. Nel film questo ruolo è ricoperto da Eli Roth, ma abbiamo ora la conferma per voce dello stesso Tarantino, che il personaggio fu scritto per Adam Sandler.

Tarantino: "Avevo scritto il ruolo dell'Orso Ebreo per Adam Sandler"

Quentin Tarantino ricorda che si frequentava con Adam Sandler nel 2000, quando lo stesso regista fu invitato dall'attore a fare una comparsata nella commedia Little Nicky - Un diavolo a Manhattan. Poco tempo dopo Tarantino avrebbe dato precendenza a Kill Bill, ma lo script di Bastardi senza gloria era in gestazione. Ospite del podcast di Bill Maher, il regista conferma:

Ho scritto il ruolo dell'Orso Ebreo per Adam Sandler. Quando eravamo sul set di Little Nicky mi diceva "Davvero? Devo spaccare la faccia ai nazisti con una mazza da baseball? Fottuto script! Fottutamente bello! Non vedo l'ora, cazzo!". E lo diceva a tutti i suoi amici ebrei che avrebbe interpretato un un tizio che che spaccava la faccia ai nazisti con una mazza da baseball"

Anni più tardi, la produzione di Bastardi senza gloria coincise con le riprese del film drammatico Funny People di Judd Apatow che aveva in Adam Sandler il suo protagonista. "Questo era il problema, Judd aveva ingaggiato tutti i migliori ebrei" continua ironicamente Tarantino citando anche Seth Rogen e David Krumholtz, "Sto per far uccidere Hitler e i suoi con una mazza da baseball e nessun ebreo è disponibile! Tutti gli ebrei sono occupati! Mentre io sto mettendo il più grande sogno per un ebreo!".