Bad Boys Ride or Die è primo al boxoffice italiano del weekend

News Cinema

Il buon esordio al primo posto di Bad Boys 4 con Will Smith e Martin Lawrence dà una necessaria leggera scossa al nostro botteghino del fine settimana. Seguono Kinds of Kindness e Me Contro Te: Il film - Operazione spie.

Bad Boys: Ride or Die con Will Smith e Martin Lawrence, al suo esordio qui da noi, ha dato una scrollata al boxoffice italiano del weekend: secondo i dati Cinetel, il quarto capitolo della saga è partito con quasi 840.000 euro, per un totale mondiale finora di 214.640.100 dollari (fonte Boxofficemojo). Ormai con una certa età, i poliziotti Mike e Marcus fanno i conti con gli attacchi di panico di quest'ultimo ma non con il pubblico, che sembra quindi continuare ad amarli: il budget di 100 milioni (fonte Collider) sembra già recuperato, per la gioia della Sony e del producer Jerry Bruckheimer, che continua a metterci la faccia oggi come nel lontanissimo 1995.

Rimangono al secondo posto le tre storie intrecciate di Kinds of Kindness con Emma Stone, Willem Dafoe, Jesse Plemons e Margaret Qualley, dove il regista Yorgos Lanthimos richiama a sé due degli interpreti di Povere creature!, tornando però a un taglio più simile agli esordi della sua carriera. Il film incassa 256.300 euro, per un totale italiano di 902.700. Negli USA uscirà il 21 giugno.

Cadono dalla prima alla terza posizione Luì e Sofì e il loro Me Contro Te: Il film - Operazione spie, sesto film dei popolari youtuber idoli di bambini e bambine, Luigi Calagna & Sofia Scalia, ancora una volta diretti da Gianluca Leuzzi e ancora una volta alle prese con la minaccia del Signor S: l'incasso totale è di 2.276.000 euro (255.700 nel fine settimana).