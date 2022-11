Autumn Beat, due fratelli, il successo e la musica: intervista con Antonio Dikele Distefano e i protagonisti del film

News Cinema

Esordio alla regia per Antonio Dikele Distefano, già scrittore e sceneggiatore che ci racconta in questa intervista video insieme ai protagonisti Autumn Beat, un Amazon Original su due fratelli italiani di seconda generazione e il mondo della musica rap milanese. Da oggi su Prime Video.

Tito e Paco, due fratelli cresciuti con la madre a Milano e con un sogno che diventa sempre più un desiderio raggiungibile: diventare qualcuno nel mondo della musica rap, lo strumento attraverso il quale riescono a esprimersi veramente. Uno con la voce, l'altro con le parole. In Autumn Beat, storia lunga tre decenni in cui i protagonisti sono alle prese con i tanti ostacoli, rimpianti ma anche soddisfazioni e riconoscimenti delle grandi epopee sul successo nel mondo dello spettacolo. Il film è da oggi disponibile in esclusiva su Prime Video.



Autumn Beat: Il Trailer Ufficiale del Film - HD