Attitudini: Nessuna, la prima clip del film su e con Aldo, Giovanni e Giacomo al cinema a dicembre

News Cinema

È diretto da Sophie Chiarello il documentario che racconta amicizia, talento e destino del celebre trio.

Il 4 dicembre arriverà nelle sale italiane Attitudini: Nessuna, nuovo lavoro cinematografico diretto da Sophie Chiarello e interpretato da Aldo, Giovanni e Giacomo. Il film, distribuito da Medusa Film, è prodotto da Agidi Due in collaborazione con Medusa Film, Indigo Film e Driadi. Per l’occasione sono stati diffusi il manifesto ufficiale e le prime immagini. L’opera accompagna il celebre trio comico in un viaggio a ritroso, alla riscoperta delle proprie radici artistiche e umane. Ne nasce un racconto intimo e ironico che intreccia amicizia, talento e il percorso imprevedibile che li ha consacrati come icone della risata in Italia.

Questa è la prima clip di Attitudini: Nessuna, un breve assaggio che ci strappa immediatamente un sorriso calandoci nello spirito del film.



<a href="https://www.comingsoon.it/film/attitudini-nessuna/65915/video/?vid=48063" title="Attitudini: Nessuna: Il Teaser Trailer del Film su e con Aldo, Giovanni e Giacomo - HD">Attitudini: Nessuna: Il Teaser Trailer del Film su e con Aldo, Giovanni e Giacomo - HD</a>

Aldo, Giovanni e Giacomo: una carriera leggendaria

L'adorato trio comico nasce nei primi anni 90. Aldo Baglio, Giovanni Storti e Giacomo Poretti, dopo aver calcato i palcoscenici teatrali e televisivi (indimenticabili le perle di creatività al programma Mai dire Gol), debuttano al cinema nel 1997 con Tre uomini e una gamba, un cult che li catapulta istantaneamente ai vertici degli incassi più alti di sempre al box office italiano. Seguono altri film campioni d’incassi come Così è la vita (1998), Chiedimi se sono felice (2000) e La leggenda di Al, John e Jack (2002), che li consacrano tra i protagonisti assoluti della commedia italiana. Con il loro stile inconfondibile che unisce comicità surreale, satira e poesia, hanno conquistato una generazione dopo l'altra confermandosi come uno dei fenomeni della comicità italiana più longevi e amati.

Attitudini: Nessuna, chi è la regista Sophie Chiarello





Sophie Chiarello è una regista italo-francese cresciuta in Francia e diplomata alla scuola di cinema FEMIS di Parigi. Inizia la sua carriera in Italia come aiuto regista di Gabriele Salvatores, Massimo Venier, Edoardo Winspeare, Kim Rossi Stuart, Giuseppe Piccioni e Wilma Labate. Collabora inoltre con altri registi per la realizzazione di spot pubblicitari. Scrive e dirige tre cortometraggi premiati in diversi festival, tra cui Un filo intorno al mondo con Aldo, Giovanni e Giacomo, finalista ai Nastri d’Argento nel 2006. Collabora poi alla regia del film La banda dei babbi natale, sempre con il trio comico, e dirige il suo esordio Ci vuole un gran fisico che esce nei cinema nel 2013. Il cerchio, di cui è autrice e regista, suo secondo documentario, vince la menzione speciale della giuria al festiva Alice nella città della Festa di Roma 2022 e il premio Corso Salani del Festival AlpeAdriaFilmFestival 2023.