TGCom24
Home | Cinema | News | Attitudini: Nessuna, la prima clip del film su e con Aldo, Giovanni e Giacomo al cinema a dicembre
Schede di riferimento
Attitudini: Nessuna
Anno: 2025
3,3
Attitudini: Nessuna
Aldo
Aldo
Giacomo
Giacomo
Giovanni
Giovanni
News Cinema

Attitudini: Nessuna, la prima clip del film su e con Aldo, Giovanni e Giacomo al cinema a dicembre

È diretto da Sophie Chiarello il documentario che racconta amicizia, talento e destino del celebre trio.

Attitudini: Nessuna, la prima clip del film su e con Aldo, Giovanni e Giacomo al cinema a dicembre

Il 4 dicembre arriverà nelle sale italiane Attitudini: Nessuna, nuovo lavoro cinematografico diretto da Sophie Chiarello e interpretato da Aldo, Giovanni e Giacomo. Il film, distribuito da Medusa Film, è prodotto da Agidi Due in collaborazione con Medusa Film, Indigo Film e Driadi. Per l’occasione sono stati diffusi il manifesto ufficiale e le prime immagini. L’opera accompagna il celebre trio comico in un viaggio a ritroso, alla riscoperta delle proprie radici artistiche e umane. Ne nasce un racconto intimo e ironico che intreccia amicizia, talento e il percorso imprevedibile che li ha consacrati come icone della risata in Italia.

Questa è la prima clip di Attitudini: Nessuna, un breve assaggio che ci strappa immediatamente un sorriso calandoci nello spirito del film.

Aldo, Giovanni e Giacomo: una carriera leggendaria

L'adorato trio comico nasce nei primi anni 90. Aldo Baglio, Giovanni Storti e Giacomo Poretti, dopo aver calcato i palcoscenici teatrali e televisivi (indimenticabili le perle di creatività al programma Mai dire Gol), debuttano al cinema nel 1997 con Tre uomini e una gamba, un cult che li catapulta istantaneamente ai vertici degli incassi più alti di sempre al box office italiano. Seguono altri film campioni d’incassi come Così è la vita (1998), Chiedimi se sono felice (2000) e La leggenda di Al, John e Jack (2002), che li consacrano tra i protagonisti assoluti della commedia italiana. Con il loro stile inconfondibile che unisce comicità surreale, satira e poesia, hanno conquistato una generazione dopo l'altra confermandosi come uno dei fenomeni della comicità italiana più longevi e amati.

Attitudini: Nessuna, chi è la regista Sophie Chiarello



Sophie Chiarello è una regista italo-francese cresciuta in Francia e diplomata alla scuola di cinema FEMIS di Parigi. Inizia la sua carriera in Italia come aiuto regista di Gabriele Salvatores, Massimo Venier, Edoardo Winspeare, Kim Rossi Stuart, Giuseppe Piccioni e Wilma Labate. Collabora inoltre con altri registi per la realizzazione di spot pubblicitari. Scrive e dirige tre cortometraggi premiati in diversi festival, tra cui Un filo intorno al mondo con Aldo, Giovanni e Giacomo, finalista ai Nastri d’Argento nel 2006. Collabora poi alla regia del film La banda dei babbi natale, sempre con il trio comico, e dirige il suo esordio Ci vuole un gran fisico che esce nei cinema nel 2013. Il cerchio, di cui è autrice e regista, suo secondo documentario, vince la menzione speciale della giuria al festiva Alice nella città della Festa di Roma 2022 e il premio Corso Salani del Festival AlpeAdriaFilmFestival 2023.

Palinsesto di tutti i film in programmazione attualmente nei cinema, con informazioni, orari e sale.
Inizia la ricerca
Trova i migliori Film e Serie TV disponibili sulle principali piattaforme di streaming legale.
Inizia la ricerca
I Programmi in tv ora in diretta, la guida completa di tutti i canali televisi del palinsesto.
Guida TV
Seguici su Google News
Piattaforme Streaming
Netflix
Amazon Prime Video
Disney+
NOW
Infinity+
CHILI
TIMVision
Apple Itunes
Google Play
RaiPlay
Rakuten TV
Paramount+
Schede di riferimento
Attitudini: Nessuna
Anno: 2025
3,3
Attitudini: Nessuna
Aldo
Aldo
Giacomo
Giacomo
Giovanni
Giovanni
Suggerisci una correzione per l'articolo
Ultime News
Together: al cinema il body horror romantico che non ci aspettavamo ma che sapevamo di meritarci
news Cinema Together: al cinema il body horror romantico che non ci aspettavamo ma che sapevamo di meritarci
Ben Barnes rivela il personaggio che vorrebbe interpretare nel DCU di James Gunn
news Cinema Ben Barnes rivela il personaggio che vorrebbe interpretare nel DCU di James Gunn
La città che ci abita: a Roma la rassegna di cinema e incontri dal 3 al 5 ottobre
news Cinema La città che ci abita: a Roma la rassegna di cinema e incontri dal 3 al 5 ottobre
Pirati dei Caraibi, lo spin-off con Margot Robbie non è ancora naufragato secondo il produttore
news Cinema Pirati dei Caraibi, lo spin-off con Margot Robbie non è ancora naufragato secondo il produttore
Nicolas Cage è San Giuseppe contro Satana nel trailer di The Carpenter's Son
news Cinema Nicolas Cage è San Giuseppe contro Satana nel trailer di The Carpenter's Son
Marvel rimuove uno dei suoi film dal calendario 2027
news Cinema Marvel rimuove uno dei suoi film dal calendario 2027
Behemoth! Pedro Pascal e David Harbour in trattative per il nuovo film di Tony Gilroy
news Cinema Behemoth! Pedro Pascal e David Harbour in trattative per il nuovo film di Tony Gilroy
Stasera in TV: Film da vedere Giovedì 2 Ottobre, in prima serata
news Cinema Stasera in TV: Film da vedere Giovedì 2 Ottobre, in prima serata
Scopri tutte le News Film
Film stasera in TV
Shaft
The Mauritanian
Cliffhanger - L'ultima sfida
No Way Up - Senza Via di Uscita
Piedone d'Egitto
L'Uomo d'Acciaio
Pokemon: Scelgo te!
Death Race
Un amore senza fine
Uno di Famiglia
A.I. - Intelligenza artificiale
Book Club - Tutto può succedere
Film stasera in TV