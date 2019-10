Assassinio sul Nilo: riprese iniziate per Kenneth Branagh

News Cinema

Dopo Assassinio sull'Orient Express, il regista e attore britannico torna a rivisitare Agatha Christie con un cast all star.

La 20th Century Fox ha annunciato l'inizio ufficiale delle riprese per Death on The Nile, ovvero Assassinio sul Nilo, il nuovo murder mystery diretto e interpretato, nei panni del baffuto detective belga Hercule Poirot, da Kenneth Branagh. Si tratta del suo secondo adattamento da un romanzo della regina del giallo Agatha Christie, dopo Assassinio sull'Orient Express del 2017. Le riprese si svolgeranno ai Longross Studios londinesi e in Egitto.

"I crimini passionali sono pericolosamente sexy" - ha dichiarato Branagh - "Agatha Christie ha scritto una storia affascinante di caos emotivo e criminalità violenta e Michael Green ha scritto ancora una volta una sceneggiatura all'altezza. Con un prezioso gruppo di collaboratori da lungo tempo e un cast internazionale brillante, è un piacere unire le forze con Disney, Fox e Agatha Christie per portare questo audace thriller sul grande schermo. Ci sono nuove e significative svolte, un maestoso paesaggio desertico e la possibilità di celebrare il grande schermo in gloriosa pellicola da 65 millimetri!"

Il cast, come si conviene a questo tipo di film corali, è di primissimo piano e comprende Annette Bening, Gal Gadot, Armie Hammer, Rose Leslie, Letitia Wright, Tom Bateman, Emma Mackey, Sophie Okonedo, Jennifer Saunders, Russell Brand, Ali Fazal e Dawn French.

La vacanza del detective Hercule Poirot a bordo di un lussuoso piroscafo in Egitto viene bruscamente interrotta quando un'idilliaca luna di miele viene sconvolta da una serie di crimini. Ovviamente l'esito non sarà una sorpresa per chi ha letto il romanzo (pubblicato nel 1937) o visto il film del 1978 con Peter Ustinov, ma Branagh ha lasciato intendere che ci saranno degli interessanti cambiamenti.