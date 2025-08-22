Arco, il suggestivo trailer del film d'animazione 2D francese

News Cinema

Il film di animazione francese Arco, di cui vi presentiamo il teaser trailer, conferma le suggestioni che la classica animazione 2D può ancora garantire. Dirige l'illustratore Ugo Bienvenu.

È in attesa di distribuzione italiana Arco, film di animazione francese diretto dall'illustratore Ugo Bienvenu: vi presentiamo il suo trailer per gli Stati Uniti, dove il lungometraggio uscirà a novembre, non prima di un ulteriore passaggio festivaliero a Toronto il 7 settembre. Il film ha già avuto il suo debutto mondiale al Festival di Cannes tre mesi fa, ma solo adesso comincia a spiccare il volo, con un cast di doppiatori americani d'eccezione: Natalie Portman (anche coproducer), Will Ferrell, America Ferrera, Andy Samberg, Flea e Mark Ruffalo. Forse non siamo i soli a sentire echi di Moebius...



Arco, la trama del film di animazione 2D diretto da Ugo Bienvenu

Arco, scritto da Félix de Givry e dall'illustratore Ugo Bienvenu al suo debutto alla regia, ha vinto all'ultimo Festival dell'Animazione di Annecy il premio Cristal per il miglior lungometraggio e il premio per la migliore colonna sonora (di Arnaud Toulon, qui reminiscente di Joe Hisaishi, a giudicare dal teaser). Vi si narra di Arco, un bambino di 10 anni che vive in un futuro molto distante, idilliaco, nel quale il viaggio nel tempo è possibile, con delle particolari tute arcobaleno. Nel suo primo volo però perde il controllo del sistema e finisce nel passato, per la precisione un futuro più prossimo al nostro: Iris, una sua coetanea, lo vede precipitare dal cielo e decide che farà tutto il possibile per aiutarlo. Per l'anteprima mondiale a Cannes, Bienvenu descrisse così il suo lavoro: "Una metafora per la migliore cosa che ci possa capitare. Un grande abbraccio, una bellissima storia per rinnovarci lo spirito, una boccata d'aria fresca necessaria oggi più che mai: credo che abbiamo bisogno di speranza e tenerezza".

Bienvenu, che in passato ha cofirmato la miniserie animata Marvel's Ant-Man (2017), ha realizzato questo suo debutto alla regia di un lungometraggio cinematografico per la MountainA di Natalie Portman e la Remembers di Félix de Givry.