Anya Taylor-Joy vorrebbe interpretare Elsa in un film live-action di Frozen

News Cinema

Anya Taylor-Joy ha rivelato che le piacerebbe interpretare Elsa di Frozen in un eventuale film live-action Disney. E per un motivo ben preciso: ecco quale!

Anya Taylor-Joy ha rivelato che le piacerebbe interpretare un'amatissima principessa Disney, protagonista di uno dei film della Casa di Topolino che ha collezionato premi e successi tra il pubblico e la critica. Stiamo parlando della principessa Elsa di Arendelle, protagonista con la sorella Anna del film animato Frozen e del sequel Frozen 2 - Il segreto di Arendelle.

Anya Taylor-Joy come Elsa di Frozen in un live-action Disney? L'attrice ne sarebbe entusiasta!

Nel corso di un'intervista a Vogue HK, Anya Taylor-Joy ha rivelato che tra i prossimi ruoli che vorrebbe interpretare ci sarebbe quello della principessa Elsa di Frozen, se la Disney decidesse di realizzarne una versione live-action. La pellicola del 2013 ha ottenuto un sequel nel 2019 e attualmente sono in lavorazione un terzo e quarto capitolo, come ha raccontato l'ideatrice e regista del primo film Jennifer Lee.

Dopo ruoli come quelli di Thomasin in The Witch di Robert Eggers, di Emma Woodhouse nell'adattamento del romanzo di Jane Austen e quello più recente di Furiosa nel prequel dedicato al personaggio apparso in Mad Max, Anya Taylor-Joy ha ammesso che le piacerebbe recitare in un musical, dando un'altra svolta alla sua carriera. L'attrice ha rivelato che ama le sfide e per lei poter recitare e ballare al tempo stesso (e ha dato prova di sapersi muovere sulla pista in Una notte a Soho) sarebbe sicuramente motivante ed emozionante.

Ma perché vorrebbe proprio interpretare Elsa in un eventuale live-action di Frozen? Il motivo è semplice: vorrebbe farlo per i suoi nipotini! L'attrice, infatti, ha raccontato che dato che ha molti nipoti, le piacerebbe interpretare un ruolo che possa renderli felici, diventando così anche la zia preferita:

"Voglio recitare in musical così tanto perché il mio lavoro mi ossessiona. Mi piacciono le sfide impossibili, le trovo molto motivanti, perciò l'idea di cantare, ballare e recitare al tempo stesso è così emozionante. Frozen sarebbe bellissimo, sparare ghiaccio dalle mani deve essere stupendo. E poi sarei la zietta preferita alle feste dei bambini, tutti in famiglia hanno dei figli, perciò sarebbe meraviglioso sentir dire: 'Mia zia è Elsa', lo adorerei."

Dato che negli ultimi anni Disney ha dato il via a diversi progetti riguardanti reboot/remake in live-action dei suoi principali classici, da La bella e la bestia al Re Leone, fino al recente Oceania - in lavorazione con Dwayne Johnson nel ruolo di Maui - chissà che anche Frozen non possa finire nella lista dei prossimi film a essere riportati sul grande schermo con interpreti in carne e ossa. Se così fosse, allora, il sogno di Anya Taylor-Joy sarebbe un'ottima candidata per il ruolo di Elsa, non solo per il suo aspetto, molto simile alla principessa dai poteri congelanti, ma anche perché l'attrice ama molto il personaggio e sarebbe davvero entusiasta di interpretarlo.