Antidote: intervista a James Jones, regista del doc sugli avvelenamenti ordinati da Putin e l'inchiesta di Christo Grozev

News Cinema

Al Noir in Festival 2024 abbiamo intervistato James Jones, presidente della Giuria del concorso, nonché regista di Antidote, documentario sugli avvelenamenti voluti da Putin e sul giornalista Christo Grozev che li ha denunciati.

Uno dei film più interessanti della trentaquattresima edizione del Noir in Festival, che speriamo possa arrivare nelle sale italiane, è Antidote, un documentario dal ritmo serrato diretto dall’inglese James Jones, che con Chernobyl: The Lost Tapes si è aggiudicato numerosi riconoscimenti, fra cui un BAFTA. Il regista faceva anche parte della giuria del Noir e, prima di guardare il mondo attraverso l'obiettivo della macchina da presa, è stato un giornalista. Nel suo film si intravedono la sua abilità nel condurre un’inchiesta e la sua urgenza di denunciare i crimini di un capo di stato che ha eliminato e continua eliminare i suoi nemici avvelenandoli. Antidote, però, non parla soltanto del feroce Vladimir Putin, ma anche dell’uomo coraggioso che ha denunciato le sue macchinazioni e malefatte ed è stato per questo preso di mira dal governo russo: Christo Grozev.

James Jones si è goduto le sei giornate del Noir in Festival 2024, dove ha fatto una scorpacciata di film e ha trovato il tempo per incontrare la stampa. Appena ne abbiamo avuto l’occasione, lo abbiamo intervistato, facendoci raccontare innanzitutto il motivo per cui è andato a dissotterrare segreti sepolti. "La politica della Russia mi ha sempre interessato" - spiega. "Parlo il russo e, circa 20 anni fa, ho vissuto in Russia. Putin c'era già, e ho sempre pensato che il modo migliore per comprenderlo fosse paragonarlo a un killer mafioso. Per molti anni è stato impossibile dimostrare i suoi crimini, perché per la maggior parte degli omicidi di cui è stato il mandante non c'erano le prove, anche perché sembrava che alcune delle vittime avessero avuto un infarto o si fossero buttate dalla finestra. Insomma c'era un alone di mistero e quindi, giornalisticamente parlando, era impossibile ricostruire i fatti e e far luce sulla verità. Poi, però, è arrivato Christo Grozev con i suoi articoli su Bellingcat, nei quali veniva dimostrato che alcune di quelle morti accidentali erano in realtà omicidi. Le sue indagini mi hanno appassionato, e quando ho intravisto la possibilità di lavorare con lui, sono stato felicissimo. Quando ho cominciato la pre-produzione del film, era passato del tempo e molti crimini erano già stati denunciati, e per me questo rendeva il lavoro ancora più interessante, perché potevo agevolmente ricostruire i fatti. Nel momento in cui è scoppiata la guerra fra Russia e Ucraina, il mondo è cambiato moltissimo così come Putin, e fare un film sugli avvelenamenti e gli assassinii da lui ordinati avrebbe significato dare una lezione di storia, e perciò è diventato importante seguire anche ciò che è accaduto dopo quei fatti. Alla fine Antidote è diventato soprattutto un film sulla macchina omicida legata a Putin e sugli ostacoli in cui si sono imbattuti quanti hanno avuto il coraggio di far sentire la propria voce, correndo il rischio di sacrificare la propria libertà e la sicurezza della propria famiglia.

Alla fine di Antidote, proprio come in un vecchio telefilm o alla fine di un episodio di una serie tv, leggiamo "To be continued", quasi che il documentario fosse un work in progress. È una cosa originale…

Non avevo mai lavorato a un film che è in continua evoluzione. Perfino oggi, nelle news, si parla di un processo contro alcune spie russe a Londra e stanno venendo fuori nuovi particolari sul complotto per uccidere Christo, e siccome si stanno scoprendo, grazie a dei video girati dalle spie che lo seguivano, nuovi elementi, dovremo aggiornare ancora una volta il documentario. Comunque stiamo per fermarci. Abbiamo previsto di tornare un'ultima volta al montaggio per poi cominciare a pensare all'uscita in sala.

Nel suo documentario ci sono le classiche interviste mescolate al materiale d’archivio, ma la tensione è altissima. come se ci trovassimo in una spy story…

Cerco il più possibile di fare documentari che somigliano a film di finzione, non nel senso che distorco la verità. Desidero che ciò che mostro e racconto sia intrigante e appassionante per lo spettatore, e per questo, fin dal principio, mi sono adoperato affinché Antidote avesse alcune caratteristiche del tipico thriller spionistico. Invece di un documentario, potevamo fare un film di finzione cupo ed enigmatico, ma preferivo di gran lunga rendere il racconto, che pure partiva dalla realtà, una corsa sfrenata, perché era questa l'impressione che avevamo mentre giravamo, quindi volevo che rimanesse fino alla fine una sensazione di paura e di tensione. L’uso dell’animazione mi ha aiutato in questo senso, perché era come strizzare l’occhio a un genere di film noir. E se avessimo limitato Antidote al resoconto di cose già successe, sarebbe stato un documentario più classico e un po’ banale, in cui sai benissimo cosa è accaduto e vedi come viene analizzato.

Non trova che l'avvelenamento sia uno strumento di morte davvero inquietante?

Sì, certo. La storia degli avvelenamenti è molto interessante, perché ti viene da pensare: ma perché Putin lo fa? Perché semplicemente non manda qualcuno a uccidere qualcun altro? Perché non lo fa investire con l'automobile mentre attraversa la strada? Ci sono diverse ragioni per cui Putin ha scelto l'avvelenamento, una delle quali è che per centinaia di anni l'Unione Sovietica ha sviluppato questa pratica, e quindi ci sono intere squadre di persone incaricate di perfezionare il veleno. Finché qualcuno non decide di dire basta, continueranno a servirsi di questo metodo, e poi per Putin è anche la maniera perfetta per togliere di mezzo i nemici, perché può agevolmente negare la sua colpevolezza dicendo: "È stato un attacco di cuore". Inoltre la gente ha il terrore di venire avvelenata, perché la morte per avvelenamento non è una bella morte: il corpo letteralmente si disintegra. Putin è consapevole della paura che genera con questo sistema, e per uno che manipola le persone, mente su quello che fa e adora terrorizzare la gente, è la soluzione perfetta.

Perché nessuno toglie di mezzo Putin come è stato fatto con Osama Bin Laden e Saddam Hussein?

Credo che per l'America e per qualsiasi altro paese cercare di eliminarlo equivarrebbe a scatenare una guerra atomica, quindi la gente spera semplicemente che qualcuno in Russia si metta contro di lui. Quando la guerra con l'Ucraina è cominciata, ci sono state delle proteste e la gente ha pensato: forse, quando gli oligarchi e tutti gli uomini d’affari verranno colpiti da pesanti sanzioni economiche, il benessere svanirà e tutti saranno infelici, e invece in Russia sono molti quelli che supportano ancora Putin e non mettono in discussione la politica presidenziale. Evidentemente per loro la democrazia non è la cosa più importante, anche perché Putin ha migliorato l'economia grazie al petrolio e al gas. Ciò non toglie che, in questi ultimi due anni, un numero impressionante di persone abbia abbandonato la Russia per trasferirsi altrove: tutti i giornalisti indipendenti e molta gente giovane, ad esempio. Lo capisco benissimo ma, così facendo, lasciano la Russia a Putin e ai suoi servi fidati. La gente continua ad augurarsi che Putin si ammali e muoia, ma ha 72 anni, non è poi così vecchio.

Il protagonista di Antidote è senza dubbio Christo Grozev. Lei lo ha seguito per moltissimo tempo con la sua macchina da presa. Com’è andata? Siete diventati amici?

Christo è un uomo molto interessante. Quando abbiamo cominciato il film, ho avuto l'impressione che fosse dubbioso. Non penso che non si fidasse di me, semplicemente pensava che il documentario fosse una perdita di tempo e ci è voluto un po’ perché cominciasse a sentirsi a suo agio. Gli ho subito detto: "Non voglio che tu faccia cose che generalmente non fai. Cercherò di essere discreto". Lui ha capito la mia passione per questo progetto, e così abbiamo parlato delle sue indagini, e quando la situazione è precipitata, l'FBI gli ha telefonato e suo padre è venuto a mancare, eravamo abbastanza in confidenza e non mi ha chiesto di smettere di filmare. Credo inoltre che il fatto che fosse isolato a New York e io mi trovassi là in quel momento per lui così difficile ci abbia portato ad avvicinarci ancora di più. Probabilmente lavorare insieme è stato per lui un modo per accettare ciò che gli stava accadendo. Adesso siamo amici. Qualche mese fa gli ho detto: "Mi mancherà molto seguirti con la mia macchina da presa". Lui è rimasto un po’ perplesso, perché si era abituato alla nostra dinamica. Sono certo che le nostre chiacchierate mancheranno a entrambi, ma non vedo l'ora di finire davvero il film, ni modo che possa arrivare presto in sala.

Come rispondono solitamente le persone alla sua macchina da presa?

La cosa che sempre mi affascina è che, quando hai la macchina da presa e incontri persone che non hai mai visto prima, puoi fare qualunque domanda e loro ti parlano di qualsiasi cosa. È come se si creasse una magia per cui la gente ti svela i suoi più oscuri segreti e le sue più tremende paure, e quindi vedi un lato della vita che solitamente rimane nascosto. Il cinema, quindi, significa per me l'accesso a mondi dove normalmente non andrei. Intendo proseguire su questa strada e voglio continuare a girare film che riescano a far arrabbiare le persone, o quantomeno a farle riflettere.