Another End: terminate le riprese del film di Piero Messina con Gael Garcìa Bernal e Bérénice Bejo

Terminate le riprese di Another End, film del regista italiano Piero Messina che conta su un cast internazionale, con Gael Garcìa Bernal, Bérénice Bejo e Renate Reinsve.

Sono da poco terminate le riprese del nuovo film di Piero Messina, Another End, prodotto da Indigo Film con Rai Cinema. Le riprese si sono svolte tra Roma e Parigi e stavolta il regista ha potuto contare su un cast internazionale composto da attori noti come Gael Garcìa Bernal, Renate Reinsve e Bérénice Bejo.

Another End: un film di fantascienza sull'amore

Questa la trama di Another End: In un futuro prossimo esiste la possibilità di salutare le persone che non ci sono più, cercando un modo per alleviare il dolore del distacco, un tempo in più per imparare a dirsi addio. Cosa resta di tutto l’amore che i corpi si promettono quando il loro tempo finisce?. Il regista Piero Messina dice a proposito del film: "Per me prima che un film di fantascienza Another End è un storia d'amore. Sull’ amore che vive nelle parole, tra i pensieri, nei ricordi, ma che soprattutto vive e cresce in silenzio nei corpi. Di nascosto. Come un segreto del corpo".

Nella foto di Kimberley Ross, il regista coi suoi tre protagonisti.