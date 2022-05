Anna Kendrick incontra il serial killer de Il gioco delle coppie Rodney Alcala in un film true crime

News Cinema

Anna Kendrick è protagonista di un film che la vede incontrare il serial killer Rodney Alcala nel Gioco delle coppie americano, tratto da una storia terrificante e purtroppo vera.

Anna Kendrick sarà Cheryl Bradshaw, la protagonista di un thriller true crime in cerca di acquirenti internazionali al Marché di Cannes, che racconta una delle storie vere più agghiaccianti che siano mai accadute: ovvero la partecipazione e la vittoria dello spietato serial killer Rodney Alcala (accento sulla prima a) al The Dating Game Show, ovvero al Gioco delle coppie originale, esportato poi anche in Italia, nel 1978. A dirigere il film, da una sceneggiatura Black List di Ian MacAllister, sarà Chloe Okuno, mentre Netflix - che aveva inizialmente presentato il progetto col titolo di Rodney & Cheryl - non fa più parte del pacchetto. Ma chi era Rodney Alcala?

Rodney Alcala, il Dating Game Killer

All'epoca i controlli erano molto blandi e sfuggì ai produttori dello show che Rodney Alcala, quel capelluto giovanotto nato a San Antonio in Texas 35 anni prima, che faceva ridere il pubblico con le sue risposte a doppio senso, era stato condannato nel 1971 per lo stupro e il tentato omicidio di una bambina di 8 anni (e all'epoca aveva, ancora non scoperto, già ucciso). Cavatosela con tre anni di galera (la famiglia della bimba, trasferitasi in Messico, non le permise di testimoniare), scontò solo diciassette mesi. Arrestato di nuovo nel 1974 per aver assalito un'altra ragazza, venne condannato a due anni. Il suo agente di sorveglianza, con una procedura assolutamente insolita per un sex offender, gli permise di recarsi a New York dove, appena una settimana dopo, come si scoprì in seguito, uccise una 23enne. A Los Angeles, Alcala convinse decine di ragazzi e ragazze a posare per lui, spacciandosi per un fotografo famoso, per centinaia di foto di nudi, anche espliciti. Molti di loro si sospetta siano diventati sue vittime. Con questo bel curriculum alle spalle, Alcala fu uno degli scapoli scritturati per una puntata dello show The Dating Game: erano gli anni Settanta e i produttori puntavano sul sesso, sulle allusioni e sui doppi sensi. La concorrente, Cheryl Bradshaw, finì per scegliere lui. Avrebbero dovuto uscire insieme, ma appena il giorno dopo lei telefonò alla redazione dicendo che quel tipo emanava cattive vibrazioni e che per nessun motivo al mondo lo avrebbe incontrato di nuovo, come il programma prevedeva. Anche se ai produttori dello show e ai suoi sfidanti Alcala era apparso strano e inquietante, era stato scelto proprio per il suo appeal su un pubblico che, ignaro delle sue vere attività, mostrò di apprezzarlo. È su questo episodio che si concentrerà il film con Anna Kendrick. A questo punto resta solo di sapere chi interpreterà il serial killer.

La fine di Rodney Alcala

Arrestato finalmente di nuovo, nel 1986 venne condannato alla pena di morte. Gli omicidi accertati, da lui compiuti con estremo sadismo e crudeltà, furono 9, ma Alcala è sospettato di averne compiuti molti di più, forse addirittura 130. È morto per cause naturali, senza aver mai reso piena confessione e ovviamente senza essersi pentito, all'età di 77 anni il 24 luglio 2021, mentre si trovava ancora nel braccio della morte. Su di lui esiste già un film di Peter Medak, Dating Game Killer, e su youtube è possibile trovare molti documenti e testimonianze, nonché vederlo in azione in The Dating Game.