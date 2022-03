Andaras Travel Film Festival 2022: online il bando della quarta edizione

News Cinema

"Viaggio al centro della terra" è il titolo della 4a edizione del festival dedicato al cinema corto di viaggio, che prosegue il percorso alla scoperta del mondo e dei suoi sapori e affronta temi ambientali e transizione ecologica. Si terrà dall'11 al 16 luglio a Fluminimaggiore e Buggerru, nella la splendida Costa delle Miniere in Sardegna.

È aperto il bando di partecipazione alla quarta edizione dell'Andaras Traveling Film Festival, l’appuntamento estivo dedicato al cinema corto di viaggio, che anche nel 2022 prosegue il suo percorso alla scoperta del mondo e dei suoi sapori, ampliando a nuove mete che riguardano i temi ambientali e della transizione ecologica.

Al concorso dell'Andaras Traveling Film Festival (hashtag: #ATFF22) possono partecipare registi, film maker, semplici appassionati e tutti coloro che hanno voglia di raccontare un viaggio inteso non solo come movimento fisico, ma an-che come stato d’animo, ricerca, conoscenza di sé e degli altri, testimonianza, punto di partenza di ogni arrivo.

Queste tutte le categorie principali del concorso di #ATFF22:

“Super Shorts” : cortometraggi sia di fiction che documentaristici della durata massima di 180 secondi;

: cortometraggi di animazione della durata massima di 15 minuti; “Andaras Noas” (Nuovi Sentieri): dedicata a storie di finzione, di massimo 25 minuti, che raccontano il momento prima dell'inizio di un nuovo viaggio.

Ci sono poi le categorie che nascono dalla collaborazione tra Andaras Traveling Film Festival e Slow Food, che si concretizza in una sezione chiamata Special Slow Food Categories:

“Narrative Short Food” : dedicata a cortometraggi di fiction della durata massima di 20 minuti a tema “food”;

Di nuova introduzione per l'edizione 2022 di ATFF sono invece le categorie "To the center of the Earth", legate all'ambiente e alla sua salvaguardia:

“Narrative Earth Short” : dedicata a cortometraggi di fiction della durata massima di 20 minuti con tematiche ambientali;

: cortometraggi non di fiction della durata massima di 30 minuti con tematiche ambientali; “Children of the Earth”: cortometraggi di fiction e documentaristici prodotti dalle scuole o da minori di 18 anni, della durata massima di 20 minuti.





Per partecipare al concorso bisogna inviare le opere sulla piattaforma Film Freeway entro e non oltre il 24 aprile 2022. Sono accettati solo film realizzati dopo il 2017 che abbiano come tema il viaggio, l’ambiente, il mondo del cibo, declinati in una qualunque delle loro molteplici sfaccettature. La giuria sarà composta da membri designati dalla direzione del festival, scelti tra esperti nazionali e internazionali.

Per informazioni: https://www.andarasfilmfestival.com/





“Andaras” nella lingua sarda indica il viaggiare, ma anche i sentieri che i pastori percorre- vano durante le lunghe transumanze invernali alla ricerca di pascoli più rigogliosi. Gli stes- si sentieri che fin dall’antichità percorrevano anche i minatori, lungo la ‘Costa delle Miniere’.

Andaras Traveling Film Festival è un evento ideato da Marco Corrias, sindaco di Flu- minimaggiore, con la direzione artistica di Joe Juanne Piras e realizzato in collaborazione con il Comune di Fluminimaggiore, Fondazione di Sardegna, Fondazione Sardegna Film Commission, Associazione “Andaras” e il Comune di Buggerru. Organizzato dall’Associazione enti locali per le attività culturali e di spettacolo, con il patrocinio di SlowFood Italia e la partecipazione del Parco Geominerario Storico e Ambientale del- la Sardegna, Fondazione Cammino Minerario di Santa Barbara, Società Umanitaria e Associazione Rimettiamo Radici.