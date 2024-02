Anatomia di una caduta, un capolavoro poco confortevole: dove risiede il valore del film?

News Cinema

La strada del successo di Anatomia di una caduta è iniziata a Cannes con la Palma d'Oro e terminerà alla cerimonia degli Oscar per cui il film è candidato in cinque categorie. Non tutti ne colgono la grandezza e noi proviamo a spiegarla.

Nonostante la Francia non l'abbia selezionato per concorrere agli Oscar 2024 nella categoria dei film internazionali, Anatomia di una caduta si è fatto strada in autonomia. Dopo aver vinto la Palma d'Oro al Festival di Cannes e aver trionfato agli European Film Awards (ma la lista di premi vinti e in arrivo è lunga), il film è arrivato a conquistare cinque nomination nelle categoria Miglior Film, Miglior Regia, Miglior Sceneggiatura Originale, Miglior Attrice Protagonista e Miglior Montaggio, e i suoi autori saranno comunque presenti alla cerimonia di premiazione degli Oscar il prossimo 10 marzo.