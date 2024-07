Allerta Twisters: tenetevi forte, sta arrivando il blockbuster dell'estate 2024

News Cinema

Tutti sperano che questo film interpretato da Glen Powell e Daisy Edgar-Jones arrivi a movimentare i botteghini con la forza di un tornado. Ecco quello che ci possiamo aspettare da Twisters. Dopo l'anteprima al Taormina Film Festival, il film diretto da Lee Isaac Chung è al cinema da oggi, 17 luglio, con Warner Bros. Pictures.

Nel 1996 Twister - seconda regia del direttore della fotografia Jan De Bont, dopo il grande successo dello scatenato action movie Speed - è stato non solo un grande successo, ma un film che ha settato alcuni standard tecnologici per tutto il cinema hollywoodiano a venire. Il suo uso della computer grafica per ricreare i tornado cui Bill Paxton, Helen Hunt e compagnia davano caccia è stato a dir poco pionieristico, e a fissare questo primato tecnologico c'è un dato storico-statistico notevole: quello di De Bont è stato il primo film pubblicato e commercializzato in DVD della storia.

Sono passati quasi trent'anni, l'evoluzione delle tecnologie digitali è stata esponenziale, ed è chiaro quindi che da Twisters - che di quel film lì non è un remake né un sequel vero e proprio, ma una nuova storia ambientata in quello che potremmo definire Storm Chasers Cinematic Universe - ci si aspetta che sia, allo stesso modo, una vetrina esemplare dello stato dell'arte dei VFX contemporanei.

Le immagini che abbiamo visto fino a questo momento, quelle dei due trailer ufficiali del film, sembrano confermare senza ombra di dubbio che Twisters non deluderà gli appassionati, da questo come da altri punti di vista.

Effetti speciali ma non solo, dicevamo.

Già, perché nonostante la sua prima natura sia quella di disaster movie, di blockbuster estivo ad altissimo tasso di spettacolarità, di vetrina delle potenzialità degli effetti speciali contemporanei, Twisters sembra aver mutuato dal suo predecessore la voglia di fornire una concreta base umana e narrativa alla costruzione visiva.

Il primo Twister nasceva da una sceneggiatura di Michael Crichton, e non subordinava in alcun modo i suoi personaggi alle esigenze spettacolari. Qui tutto nasce da un soggetto di Joseph Kosinski, uno che sì, certamente, è stato sempre abituato a lavorare con la CGI come elemento costitutivo dei suoi film, ma ha anche dimostrato - con film come Only the Brave o Top Gun: Maverick - di sapere molto che il cinema ha bisogno di storie e personaggi, oltre che di effetti speciali.

La scelta dello sceneggiatore del film conferma questo orientamento, dato che il copione è stato firmato da Mark L. Smith, che tra i suoi credits annovera The Revenant di Alejandro Gonzales Inarritu, ma anche The Midnight Sky e Erano ragazzi in barca, ovvero le ultime due regie di George Clooney.

Ancora di più, la strada dell’attenzione all’elemento umano nel film sembra confermata da una scelta decisamente controintuitiva per quanto riguarda il nome del regista, che è quel Lee Isaac Chung, americano di origine sudcoreana, che ha sì diretto un episodio della serie The Mandalorian, ma che ci è arrivato solo dopo il grandissimo successo del suo Minari, dramma indie semi-autobiografico che con un blockbuster con grandi effetti speciali non ha nulla a che spartire.





Se nel primo Twister i due protagonisti - il compianto Bill Paxton e Helen Hunt - facevano parte della stessa agguerrita e sgarrupata carovana di cacciatori di tornado, ed erano in competizione con quella ultratecnologica e antipaticissima guidata da Cary Elwes, e mentre si trovavano in quella situazione trovavano il tempo di innamorarsi di nuovo, altro che firmare le carte di un divorzio, in questo Twisters Kosinski e Smith hanno rimescolato le carte: da un lato abbiamo Kate Cooper, brillantissima scienziata con un trauma nel suo recente passato (come lo aveva il personaggio della Hunt) costretta a tornare sul campo, alla guida di una educatissima e super-scientifica caravana di cacciatori da un raggiro del suo capo; dall’altro abbiamo Tyler Owens, cowboy sbruffone e vanesio (è una star dei social) che però ha grandi capacità e guida un gruppo di scalmanati e spericolati autodidatti.

Va da sé che, invece di rivaleggiare - come facevano Paxton+Hunt con Elwes - Kate e Tyler finiranno per collaborare e forse per innamorarsi. A interpretarli ci sono Daisy Edgar-Jones, l’inglesina di Normal People, e il lanciatissimo Glen Powell. Due che, col loro lavoro, hanno dimostrato di non essere solo due bei faccini, ma attori capaci di dare struttura e spessore a un personaggio.

Perché Twisters, c’è da scommetterci, non sarà solo tornadi, distruzione e effetti speciali.

Che pure, per fortuna, non mancheranno.



Dopo l'anteprima italiana alla 70esima edizione del Taormina Film Festival, Twisters è al cinema da oggi, 17 luglio, distribuito da Warner Bros. Pictures.