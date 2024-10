Alessandro Gassmann allo Spazio Coming Soon: presentato Mani nude alla Festa del Cinema di Roma

News Cinema

Il film Mani nude è stato presentato in anteprima alla Festa del Cinema di Roma. Le attività stampa in presenza di Alessandro Gassmann, Francesco Gheghi e del regista Mauro Mancini si sono svolte allo Spazio Coming Soon.

Lo Spazio Coming Soon è il quartier generale dalla nostra società, leader nel settore della promozione cinematografica e televisiva, presso l'Auditorium Parco della Musica di Roma dove è in corso la 19ª Festa del Cinema. Lo Spazio è stato allestito in Piazza Apollodoro dove, i set televisivi per i junket, le conferenze stampa, i round table e i photocall trovano una comoda collocazione all’interno di diversi padiglioni, allestiti per garantire silenzio e discrezione, anche in caso di più eventi in contemporanea.

Tra le delegazioni ospitate con le loro produzioni, c'è stata quella del film Mani nude, tratto dall’opera letteraria omonima di Paola Barbato, edita da R.C.S. Diretto da Mauro Mancini, il film è stato presentato nella sezione Grand Public della Festa del Cinema di Roma. Mani nude racconta la storia di Davide e Minuto, una storia che affonda le sue radici nelle paure e nei sentimenti più perturbanti di un uomo e di un ragazzo, entrambi vittime di un destino più grande di loro, spingendo a un’inevitabile riflessione su quanto sia sfaccettata e a tratti incomprensibile la natura umana. Ne sono protagonisti Alessandro Gassmann, Francesco Gheghi, Fotinì Peluso, Paolo Madonna, Giordana Marengo, con la partecipazione di Renato Carpentieri. Il film è prodotto da Eagle Original Content, Pepito Produzioni e Movimento Film con Rai Cinema, uscirà prossimamente al cinema distribuito da Eagle Pictures.

