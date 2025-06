Albatross: ecco il trailer del nuovo film di Giulio Base in arrivo al cinema

News Cinema

Dal 3 luglio al cinema con Eagle Pictures il nuovo progetto dell'attuale direttore del Torino Film Festival, un biopic che non mancherà di essere al centro di controversie. Ecco trailer e trama di Albatross.

Nonostante gli impegni come direttore del Torino Film Festival, Giulio Base non accenna a diminuire la sua attività come regista, e il prossimo 3 luglio vedremo al cinema, distribuito da Eagle Pictures, il suo nuovo film, che non mancherà di far discutere.

Albatross, questo il titolo, racconta infatti la storia di Almerigo Grilz, personaggio controverso che dopo anni giovanili di militanza politica del Fronte della Gioventù e dopo alcune denunce per rissa, lesioni e apologia del fascismo, è diventato - usando la sua stessa definizione - un "inviato di guerra indipentente". Nel 1983, con amici Gian Micalessin e Fausto Biloslavo, con cui divideva la militanza politica, Grilz decise di fondare l’agenzia stampa “Albatross": armato della sua grande passione di conoscere il mondo e raccontarlo, convinto della necessità di documentare i conflitti ignorati, Grilz rimarrà sempre in giro per il mondo con la sua telecamera, in Medio Oriente, Asia e Africa, dove nell’87 – in Mozambico – troverà la morte a 34 anni.

Ecco cosa ha dichiarato Base su questo suo progetto:

"Ci sono storie che non gridano, eppure lasciano un’eco. Albatross è una di queste. Ho incontrato la vicenda di Almerigo Grilz sei anni fa: un giornalista inviato di guerra caduto durante un reportage. Da subito ho sentito che raccontarla avrebbe significato addentrarsi in una materia complessa, stratificata. Ma è stata proprio quella complessità ad attrarmi. Albatross non vuole essere né un ritratto celebrativo né un atto d’accusa. È un tentativo di avvicinarsi alla vita di un giovane uomo attraversando i contrasti della sua epoca. Ho approcciato quegli avvenimenti senza tesi precostituite, lasciando spazio al dubbio".

Il film è una produzione One More Pictures con Rai Cinema, con il contributo del Fondo per lo sviluppo degli investimenti nel cinema e nell’audiovisivo del Ministero della Cultura, con il contributo di Apulia Film Commission e il contributo di Friuli Venezia Giulia Film Commission. Albatross è scritto e diretto da Giulio Base, con la direzione della fotografia di Giuseppe Riccobene e il montaggio di Diego Capitani. La scenografia è firmata da Viviana Panfili, mentre i costumi sono curati da Laura Costantini. Nel ruolo del protagonista c'è Francesco Centorame, e a completare il cast troviamo Michele Favaro, Linda Pani, Tommaso Santini, Luca Predonzani, Paolo Massaria, Giovanni Vit, con Gianna Paola Scaffiddi e con la partecipazione di Giancarlo Giannini.

