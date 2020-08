Al via Pesaro Film Festival 56: John Landis e i Blues Brothers inaugurano il cinema in piazza

News Cinema

Domenica 23 agosto in collegamento da Los Angeles John Landis introdurrà la proiezione del film che festeggia i 40 anni. Gli altri eventi del Pesaro Film Festival in programma.

Prima della Mostra del cinema di Venezia e insieme al festival di Bari, inizia domani 22 agosto un altro storico festival, la Mostra Internazionale del Nuovo Cinema di Pesaro, giunta alla 56^ edizione, che si svolgerà fino al 29 agosto. Condividiamo con piacere il comunicato stampa ufficiale della manifestazione diretta da Pedro Armocida e sulle principali novità del programma, capace di attirare i fan del cinema di John Landis con una proiezione speciale dei Blues Brothers in piazza, e gli amanti del cinema impegnato del nostro grande regista Giuliano Montaldo(nella foto sul set del Marco Polo televisivo):

Quella di quest'anno è un’edizione speciale come richiedono i tempi che viviamo e che per questo muta e si trasforma per accogliere il cinema in tutte le sue istanze, prediligendo ed espandendo gli spazi all’aperto (ben tre: Piazza del Popolo, Bagni Agata e Rocca Costanza). La Mostra non cambia però solo nelle modalità, ma anche nel contenuto, con una piccola rivoluzione che stravolge la sezione principale, il Concorso Pesaro Nuovo Cinema – Premio Lino Miccichè che si apre quest’anno a film di ogni genere e durata, di artisti emergenti o già affermati. Non mancano i motivi d’interesse anche nelle altre sezioni in una edizione impreziosita dal manifesto di Virginia Mori e dalla sigla di Cristiano Carloni e Stefano Franceschetti.

Spiccano in particolare l’incontro con Oliver Stone il 25 agosto in Piazza del Popolo, l’evento speciale dedicato al “decano” del cinema italiano Giuliano Montaldo, una personale di Donato Sansone, il cinema in piazza con l’edizione in 4K di The Blues Brothers presentato da John Landis, che dialogherà da Los Angeles col suo amico e critico Alberto Farina, e quello in spiaggia con l’omaggio a Fellini e Sordi, il ricordo di Corso Salani, una selezione di corti d’animazione italiana e le “colazioni cinefile” al Cinema Astra.

La 56° edizione si aprirà domani 22 agosto sulle note di Mirko Bertuccioli, co-fondatore con Vittorio Ondedei dei pesaresi Camillas scomparso prematuramente a causa del Covid-19, a cui è dedicato il grande concerto in Piazza del Popolo (dalle 21.15) Luccichini Dappertutto, per il quale i biglietti sono andati esauriti in meno di 24 ore. A omaggiare la memoria di Mirko e a suonare le sue canzoni saranno alcuni tra i più importanti interpreti della scena indipendente italiana: Calcutta, Maria Antonietta, Lo Stato Sociale, Pop X, The Bluebeaters, Colombre, Giacomo Laser e Gioacchino Turù, Auroro Borealo, Duo Bucolico e Brace, accompagnati da tutta la famiglia dei Camillas (Ruben, Michael, e Theodore). Il concerto sarà inoltre visibilmente gratuitamente in streaming sui canali ufficiali del festival (Facebook, Youtube e sito) Contestualmente viene inaugurato anche un altro spazio all’aperto del festival, ovvero il Cinema in spiaggia (ogni sera alle 21, ai Bagni Agata di Pesaro), la cui programmazione rende omaggio a due giganti del cinema italiano come Federico Fellini e Alberto Sordi per il centenario della loro nascita: si inizia con la proiezione di Lo sceicco bianco, opera prima del cineasta riminese, nonché una delle migliori interpretazioni di Sordi. Sabato segna anche l’inizio della collaborazione con Rocca Costanza, uno dei luoghi simbolo di Pesaro, nella cui suggestiva arena all’aperto verrà proiettato in streaming (in contemporanea) il concerto della Piazza.

Domenica 23 si torna in Piazza del Popolo alle 21.15 per la prima delle proiezioni di questa edizione, con un grande evento in collaborazione con Universal Pictures International Italy che permetterà di ammirare in una nuova, scintillante veste in 4k Ultra HD il grande classico The Blues Brothers a quarant’anni dalla sua uscita. Per l’occasione sarà ospite d’eccezione il regista John Landis che, in collegamento da Los Angeles, verrà intervistato da Alberto Farina e introdurrà il film. Un’opportunità imperdibile per ascoltare dalla voce del suo creatore i mille aneddoti legati all’opera per poi cantare tutti insieme sulle note dei fratelli Blues.

In spiaggia (alle 21), sarà la volta della seconda collaborazione tra Fellini e Sordi, con il sempre attualissimo ritratto dolce-amaro della provincia riminese de I Vitelloni. In Rocca, invece, verrà inaugurato alle 21.00 l’evento speciale sul cinema italiano con la versione restaurata, per gentile concessione della Fondazione Centro Sperimentale di Cinematografia – Cineteca Nazionale, di Tiro al piccione (1961), l’opera prima di Giuliano Montaldo, in cui la lotta partigiana è vista dalla parte dei repubblichini tra fanatismi e disillusione. Lunedì 24 (dalle 16) debutterà il Concorso Pesaro Nuovo Cinema che quest’anno si apre alle opere di tutti i generi e formati, non solo di autori emergenti, nel segno della ricerca e della sperimentazione. Le 19 opere in gara saranno esaminate da una giuria composta da: l’attrice Ingrid Caven, il direttore della fotografia Renato Berta, l’attore e regista Vinicio Marchioni e il regista maestro dell’animazione Virginio Villoresi.

Da 55 anni spazio libero di dialogo e confronto, anche questa edizione della Mostra sarà liberamente accessibile a tutti, ma per accogliere gli spettatori nel rispetto delle norme di sicurezza (si raccomanda di seguire tutte le indicazioni presenti negli spazi del festival) sarà necessario prenotare il proprio posto per il Teatro Sperimentale e per il Cinema in Piazza attraverso la piattaforma di ticketing DICE (http://dice.fm/PesaroFilmFest). Solo per gli spettacoli pomeridiani del Teatro Sperimentale, la prenotazione sarà valida per tutto il pomeriggio e si potrà accedere alla sala in qualsiasi momento. Per il Cinema in Spiaggia l’accesso è riservato ai clienti del ristorante presso lo stabilimento Bagni Agata. Per prenotare il posto occorre contattare il ristorante di Bagni Agata al 3292923927 o scrivendo su Messenger alla pagina www.facebook.com/BagniAgata/. L’accesso è garantito nel limite del distanziamento sociale e fino ad esaurimento posti. Per lo spazio bianco non è necessario effettuare la prenotazione online: ci si potrà registrare direttamente sul posto lasciando il proprio nominativo e un recapito. L’accesso è garantito nel limite del distanziamento sociale e fino ad esaurimento posti per un massimo di 5 persone alla volta. Per il Cinema a Rocca Costanza bisogna contattare direttamente l’arena (https://www.giomettirealestatecinema.it/cinema/cinema-in-rocca/programmazione). Per indicazioni dettagliate sulle modalità d’accesso e di prenotazione per tutti gli spazi della Mostra fare riferimento al seguente link: https://1drv.ms/b/s!Aqz4ofVD5YDghfJRFJ8TXEO7OiooPw?e=ZFwiCG.

Per il ricchissimo programma integrale del festival vi rinviamo al sito ufficiale del festival, www.pesarofilmfest.it.