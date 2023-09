Al via il MAX3MIN Very Short Festival: 70 cortometraggi di massimo 3 minuti negli spazi della Cineteca Milano MIC

News Cinema

Si è aperta oggi, e andrà avanti fino al 17 settembre, la terza edizione di MAX3MIN Very Short Festival, che ospita ben 70 cortometraggi di massimo 180 secondi presso la Cineteca Milano MIC. Due i concorsi e molteplici e attuali i temi affrontati.

Si è aperta in questa giornata la terza edizione di MAX3MIN Very Short Festival, manifestazione cinematografica dedicata ai cortometraggi di durata non superiore ai 3 minuti. Online dall'11 settembre in streaming gratuito worlwide, il festival ideato e diretto dalla scenografa italo-argentina Martina Schmied approderà poi a Milano a partire da venerdì 15 settembre negli spazi della Cineteca Milano MIC, per poi concludersi domenica 17.

MAX3MIN Very Short Festival: la terza edizione

MAX3MIN Very Short Festival si rivolge anche al pubblico giovane, abituato ai video di TikTok, e comprende sia corti italiani che opere straniere. Il programma prevede 70 microcorti suddivisi in due concorsi: 50 si sfideranno per i premi del Concorso Internazionale, mentre gli altri venti ambiscono al NEXT GEN Award, riconoscimento dedicato ai migliori corti provenienti dalle scuole di cinema di tutto il mondo.

Fino a domenica 17 gli spazi di Cineteca Milano MIC ospiteranno anche la musica con il concerto/masterclass Un'anima divisa in trio, il party di Discosizer e le playlist musicali. Non mancheranno incontri e talk con ospiti come Luca Pacilio, i registi Martina Melilli e Giacomo Abbruzzese, il fumettista e illustratore Simone Angelini, la festival strategist Lara Casirati. Da non dimenticare, alcuni appuntamenti pensati per i più piccoli con i laboratori a cura dell'illustratrice e grafica Cora Fossati.

Gli argomenti dei corti cortissimi di MAX3MIN Very Short Festival

Sono diversi i temi che la terza edizione di MAX3MIN Very Short Festival andrà ad affrontare nei corti in programma, ad esempio la crisi climatica, l'inclusività, il rapporto con i social, la dipendenza da smartphone, le battaglie politiche, il rapporto con la propria terra, il passaggio all'età adulta, la memoria, i disturbi alimentari, la guerra, il razzismo. Non mancheranno le riflessioni sul genere e le storie d'amore.

Per informazioni più dettagliate e per il programma day by day vi rimandiamo al sito ufficiale del MAX3MIN Very Short Festival, e se siete a Milano in questi giorni, andate a curiosare. Non dev'essere facile condensare una storia in soli 180 secondi. Se ci si riesce, si ha già una marcia in più.