Al RIFF Susan Sarandon la rossa dà lezione di cinema e di vita

Nel penultimo giorno del Riviera International Film Festival, la grande attrice Susan Sarandon si è concessa al pubblico per un'appassionante masterclass.

Arrivata a Sestri Levante coi due figli avuti da Tim Robbins, Susan Sarandon, giurata d’eccellenza al Riviera International Film Festival, si è sottratta fino al penultimo giorno all’entusiasmo dei suoi molti fan, concedendosi una vacanza ligure in famiglia. Da sempre molto legata al nostro paese, figlia di madre di origine ragusana e un tempo moglie del regista Franco Amurri da cui ha avuto la figlia Eva, l’attrice – 5 candidature all’Oscar e una vittoria per Dead Man Walking – ha animato una masterclass che altro non è stata che una lunga sessione di dialogo con un pubblico giovane e appassionato, proprio quello che lei ha amato molto di questo festival che dà spazio alle voci future (e ha anche espresso il suo personale apprezzamento per Io e il Secco, unico film italiano in concorso). Susan Sarandon (l’accento, ancora non si è capito, va sulla seconda a), a 77 anni è ancora bellissima e piena di grinta e passione, molto spiritosa e disposta a rispondere alle curiosità sul suo lavoro e sul suo attivismo politico, che di recente per le sue posizioni pro-Palestina le è costato il licenziamento dall’agenzia che la rappresentava.

Ad una domanda sui rischi dell’intelligenza artificiale, anche se afferma di non essere qualificata per parlare dell’argomento, Susan Sarandon dice che pur senza conoscerne gli sviluppi futuri, è già molto presente nelle nostre vite e la definisce “un ladro”, visto che si sostituisce alla fotografia e alla sceneggiatura e si impadronisce di proprietà intellettuali che non le appartengono. Quello che restituisce, però, è solo un simulacro della realtà: “Mio figlio Miles” - racconta “fa l’attore ed ha interpretato un personaggio in un videogame. Quando l’ho visto, era come se fosse lui ma con qualcosa di non umano, come se gli avessero tolto l’anima. Spero che gli esseri umani vogliano continuare a vedere dei veri esseri umani”. Susan Sarandon è nota, oltre che per i suoi ruoli, per il suo costante attivismo, dalle battaglie contro la pena di morte alle marce contro i bombardamenti di Gaza, ma non ha mai avuto problemi a conciliare questi due aspetti della sua vita: “Nel mio lavoro bisogna usare l’immaginazione e quando la usi e immagini com’è essere una madre il cui figlio è sotto le bombe, provi empatia. Penso che quello che gli artisti devono fare, visto che siamo quasi sempre fuori dalla società, è essere testimoni di quello che succede, capire e condividere il nostro amore per la famiglia, per la verità. Non vedo l’attivismo e la recitazione come due cose separate, anche se ora è un po' più difficile perché c’è più censura e chi fa domande viene punito, ma come persona e come madre per me è importante ricordare dove mi trovo nel mondo e quale è la mia responsabilità”.

Sul cinema italiano pensa che “l’Italia abbia contribuito tantissimo al cinema. Quando ho visto Il conformista di Bertolucci non capivo di cosa parlava ma sapevo che non avevo mai visto niente del genere prima. Il cinema americano è molto legato alla televisione, tende a spiegare e semplificare troppo, il cinema italiano è arte e non ha paura delle emozioni e delle donne, di raccontare storie meravigliose con donne forti. Non conosco lo stato attuale del cinema italiano, parlo si quello passato. In America ormai le grandi corporation possiedono lo sport, i notiziari e Hollywood e le decisioni vengono prese a livello aziendale. Questo è il bello di un festival come ll RIFF, che ha al centro il cinema indipendente con una sua visione specifica”. Una giovane aspirante attrice chiede come può convincere i suoi genitori che vorrebbero per lei un lavoro "normale". “Non sono sicura che i lavori normali oggi siano in gran forma, viviamo in un’epoca in cui tutto è precario. Se hai passione per qualcosa quello è il tuo posto sicuro. Questo lavoro sta cambiando, ma noi artisti siamo narratori e ci sarà sempre bisogno di narratori, puoi farlo anche online o a teatro, ogni civiltà sopravvissuta ha avuto dei narratori. Puoi mettere in discussione lo status quo o rinforzarlo. In America ci sono persone che fanno da sempre dei lavori che odiano, ci hanno investito tutta la vita sperando di avere una vecchiaia serena e si ritrovano in mezzo a una strada. Fare l’attore è un lavoro pieno di delusioni, non è giusto, a volte premia la mediocrità a volte la gente non capisce quando cerchi di fare qualcosa di diverso. Ma bisogna provarci".

Come molti suoi colleghi, anche Susan Sarandon si rifiuta di prediligere un suo personaggio su un altro, perché “è una scelta egoista, come se mi chiedessi di buttare uno dei miei figli. Ma sono legata per esempio a Dead Man Walking, perché ho trovato il libro, l’ho prodotto e si è aperto un dibattito sulla pena di morte che prima non c'era. Di questo sono molto fiera e sono ancora molto vicina a sorella Ellen, che è rimasta nella mia vita. Poi Bull Durham, che è l’esperienza che ha portato alla nascita dei miei figli (sul set Sarandon si mise con Tim Robbins, ndr), è stato molto divertente e a me piace divertirmi. Ho iniziato da poco ad andare alle convention e mi piace parlare col pubblico, è stato fantastico sentire chi è cresciuto vedendo e rivedendo James e la pesca gigante, o Shall We Dance?, per via di un mio discorso nel film, o Dead Man Walking o The Rocky Horror Picture Show. Tante delle cose che ho fatto hanno un significato diverso per molte persone perciò per me sono tutte esperienze preziose".

Molti forse non ricordano che agli inizi della carriera, giovanissima, Susan Sarandon è apparsa ne La mortadella di Mario Monicelli, ma, ahimé, non ha aneddoti da raccontare su quell’esperienza: “Non sapevo neanche chi fosse il regista, parlavano tutti in italiano e non mi parlava nessuno, ci sono stata solo per pochi giorni, era puro caos, io ero molto giovane e non avevo idea di cosa succedesse. Ricordo solo Sofia Loren che girava con un misuratore di luce. Mi piacerebbe oggi lavorare con un regista italiano, a proposito". E qua si arriva al discorso della censura e quello che le è costato: "Non sono libera di dire quello che voglio, sono stata licenziata dalla mia agenzia, la censura in America è fortissima, le agenzie cancellano progetti, licenziano attori, è molto difficile avere un dialogo, se segui una piattaforma non approvata possono licenziarti. E' molto triste e mi fa infuriare vedere il regista che ha vinto l'Oscar per il miglior straniero e scoprire che tutti hanno firmato una lettera contro di lui che ha fatto un film sull’Olocausto! I ragazzi ora in America sono molto coraggiosi, nei campus protestano pacificamente ma sui giornali dicono che sono violenti e non è vero, quando i giornali stampano cose non vere la gente ha paura, l’opinione pubblica viene influenzata ed è molto difficile avere una conversazione su questi argomenti". Ad un giovane aspirante attore, Sarandon consiglia di essere sempre vero, di non aver paura di sbagliare perché le delusioni e i rifiuti fanno crescere e anche di scegliere progetti divertenti, perché in fondo “è un lavoro stupido, fai finta” ed è importante non prendersi troppo sul serio e fare ogni tipo di film.

Del resto lei dice che le è capitato per caso di fare questo mestiere, non avendo studiato recitazione e di essersi trovata a interpretare il suo primo film, La guerra del cittadino Joe, che era il primo non porno di una casa di produzione e che divenne un caso perché rispecchiava il conflitto tra gli studenti, gli hippy, e gli operai, tanto da diventare un simbolo dell’epoca ed essere paragonato a Easy Rider. Poi ebbe un ruolo in una soap-opera, dove imparò come muoversi di fronte alle telecamere, dopo l’improvvisazione che le era stata richiesta per il film, e fece un po’ di teatro, “Per pagarmi i debiti universitari. Mi divertivo e la mia fortuna fu che non me ne fregava molto": Quando le viene chiesto un chiarimento sul suo licenziamento dall’agenzia che la rappresentava e cosa possiamo aspettarci dalle prossime elezioni americane, sospira: “Se rispondo a questo resterò per sempre nella blacklist. Le titolari della mia agenzia sono due donne ebree e non avevo mai avuto problemi con loro finché non partecipai alle marce e mi dissero “noi siamo sioniste e non possiamo rappresentarti”. Più della metà dei partecipanti a queste marce erano ebrei ma questo i giornali non lo scrivono, anzi il Post rincarò la dose definendomi antisionista e non era vero. Sono stata una delle prime persone a essere licenziata, fu scioccante e triste. Quanto a quello che ci aspetta per le elezioni, non lo so. Siamo nel Paese che si crede il più ricco e il più furbo del mondo e queste sono le alternative che abbiamo. Il sistema è completamente corrotto, le lobby delle armi e quelle farmaceutiche controllano il modo in cui eleggiamo i nostri rappresentanti. Io ho sostenuto Bernie Sanders. Non abbiamo assistenza sanitaria, c’è la crisi degli alloggi, tutto è un casino e nessuno affronta questi problemi, per non parlare poi dell’ambiente, che è un problema da cui dipende la nostra stessa esistenza e di cui non si parla proprio".

Quanto alla violenza sulle donne e alla necessità di difenderne i diritti, Sarandon è critica verso il Me Too che ha polarizzato la situazione, mettendo femmine contro maschi e la vede come una battaglia da fare assieme agli uomini educati, che rispettano le donne. Parla di educazione dei figli maschi, da sottrarre alle pressioni di una società che li vuole vincenti e macho, e insiste sulla collaborazione tra i sessi per far sì che gli uomini superino la sfiducia in se stessi che è il primo nucleo di una mascolinità tossica. “Non è una vita felice la loro. Se odi non sei felice, quando devi dominare le donne non sei felice”. Sul tema della violenza sottolinea la discussione che ebbe con Ridley Scott sul fatto che Thelma e Louise non dovesse essere assolutamente un revenge movie al femminile, ma su come il suo personaggio cerca di capire il motivo per cui un uomo avesse tentato di stuprare Louise e si senta in colpa per averlo ucciso, tanto da aver aggiunto delle battute per far capire che non era una donna in cerca di vendetta. Sul fatto di essere stata un sex symbol scherza, dicendo che adora esserlo e ironizza sui molti ruoli che le sono stati offerti di donne malate, che morivano o che stavano accanto a persone malate, tanto che è diventata esperta in materia. Quale film le sarebbe piaciuto fare e non le è toccato? "Anche se è un film di uomini, mi sarebbe piaciuto essere nel Padrino, lavorare con Francis Ford Coppola. Pulp Fiction? Forse, so ballare come Uma Thurman. Vorrei fare un film in cui ti pagano per andare in palestra ed essere in forma". La cancel culture è il male? “Penso che sia più malvagio cancellare un’intera popolazione con le bombe. Nessuno è libero finché non lo siamo tutti"..