Aggro Dr1ft, il futuro del cinema secondo Harmony Korine: ecco il trailer del film

Presentato al Festival di Venezia 2023, il nuovo film diretto dal regista porta alle estreme conseguenze i discorsi più avanguardistici sul futuro delle immagini cinematografiche. Ecco il trailer di Aggro Dr1ft.

Come già vi avevamo anticipato qualche mese fa, parlando di una sua ipotetica collaborazione con Terrence Malick, Harmony Korine - uno che ha sempre interpretato il cinema a modo suo, e in maniera decisamente avanguardista - non ha oramai dichiaratamente più alcun interesse per la forma film così come l'abbiamo intesa fino a oggi.

Secondo Korine, il futuro del cinema impone una radicale riflessione sul racconto e ancora più sull'immagine, una riflessione radicale che è quella che ha tradotto in pratica in prima persona nel suo Aggro Dr1ft, presentato in prima mondiale al Festival di Venezia 2023, suscitanto come è facile immaginare reazioni estreme e contrastanti.

Aggro Dr1ft, di cui qui di seguito potete vedere il trailer ufficiale, è un film totalmente e coraggiosamente sperimentale, che Korine ha girato usando unicamente telecamere a infrarossi, e raccontando in maniera più che astratta una vicenda a tratti difficilmente comprensibile, nella quale seguiamo le vicende di un uomo che alterna la sua attività di killer in lotta contro un demoniaco boss della malavita di Miami, con il suo ruolo di affettuoso padre di famiglia. Più o meno.

Psichedelico e misterioso, Aggro Dr1ft discoglie l'estetica del cinema tradizionale in un magma di suggestioni che vengono dalla realtà virtuale, dal mondo digitale e da quello dei videogame: non a caso di recente Korine ha dichiarato che il trailer del nuovo Call of Duty è meglio di qualsiasi film Spielberg abbia girato di recente.

Il risultato, come potete saggiare con la visione di questo trailer, non può far altro che dividere e suscitare interrogativi.