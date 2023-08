Addio Paul Reubens, alias Pee-wee Herman, comico sfortunato

News Cinema

Ci ha lasciato a soli 70 anni, dopo aver tenuto nascosto il cancro con cui combatteva da sei anni, l'attore americano Paul Reubens, notissimo in America per il personaggio di Pee-wee Herman. Il commosso ricordo di Tim Burton.

Si è diffusa lunedì 31 luglio in serata la notizia della scomparsa, a soli 70 anni, dell'attore americano Paul Reubens, meglio noto col suo alter-ego comico di Pee-wee Herman. Una notizia diffusa dagli eredi in un post sul suo profilo ufficiale Instagram, che ha colpito molto e colto tutti di sorpresa, visto che a quanto pare Reubens aveva scelto di tenere per sé la lotta contro il cancro, durata sei anni, che alla fine lo ha ucciso. Questo non gli ha impedito di lasciare un commovente messaggio ai suoi fan su Instagram, pubblicato dopo la sua morte, dove dice: "Per favore accettate le mie scuse per non aver reso pubblico quello che ho passato negli ultimi sei anni. Ho sempre avvertito un'enorme quantità di amore e rispetto dai miei amici, fan e sostenitori. Vi ho amato tantissimo e mi sono divertito a fare dell'arte per voi". In Italia sicuramente Paul Reubens era meno conosciuto che in America, ma vediamo di riassumere chi era e cosa ha fatto nella sua carriera questo bravo ma sfortunato attore.

Paul Reubens: la carriera

Paul Reubens si chiamava all'anagrafe Paul Rubenfeld e aveva sviluppato per anni quello che sarebbe diventato il suo personaggio distintivo, rivolto al pubblico più giovane: Pee-wee Herman, un omino con i capelli lisci, un papillon rosso e un vestito grigio troppo stretto, dalla voce acuta. Da giovane si era fatto le ossa con la compagnia Groundlings di Los Angeles, negli anni Settanta, con cui faceva teatro d'improvvisazione. Nel 1982 condusse per cinque mesi con successo lo show con protagonista il personaggio da lui creato, diventando popolarissimo e di culto presso il pubblico, tanto da fare ogni sua apparizione pubblica sotto i panni del suo alter ego. Prima del grande successo, Reubens appare in svariati film in piccoli ruoli da caratterista: lo ricordiamo ad esempio nei Blues Brothers, nei panni dello sfortunato cameriere Walter, costretto a servire i fratelli nel lussuoso ristorante dove Fabulouos è il maitre (Landis lo chiamerà anche in un episodio della serie Dream On). Paul Reubens apparteneva alla grande razza dei comici americani alla Buster Keaton, impassibili e spassosi, ma nella lunga tradizione dei comici ebraici era anche capace di una comicità fisica degna di Jerry Lewis e dei fratelli Marx, come dimostrò nel film che venne dedicato al suo personaggio, Pee-wee's Big Adventure, debutto alla regia di un lungometraggio di Tim Burton. Il film in America ebbe un successo epocale, anche se il sequel di Randal Kleiser, Big Top Pee-wee - La mia vita picchiatella, non fu altrettanto fortunato. Dopo aver interpretato Pee-wee in vari special tv, Rubens decise di mettere in pausa il personaggio per un po' e proprio allora venne travolto dallo scandalo, quando fu colto a masturbarsi in un cinema per adulti e arrestato, un'immagine inaccettabile per la stampa moralista americana.

Dopo questa pubblica umiliazione la sua carriera sembra finita, anche se gli amici lo chiamano per piccoli ruoli in film come Buffy l'ammazzavampiri, e Tim Burton lo vuole in Nightmare Before Christmas dove presta la voce a Lock e lo richiamerà per Batman - Il ritorno. A salvarlo dalla depressione, oltre all'affetto dei fan che non lo ha mai abbandonato, è anche l'amore dell'attrice Debi Mazar, all'epoca sua compagna. Fino al 1999 non riesce a ottenere ruoli in film importanti ma poi torna a lavorare con costanza. Lo troviamo ad esempio in Mystery Men, Blow e in tantissime apparizioni televisive, troppe per elencarle tutte, soprattutto in veste di doppiatore (attività che continuerà a praticare fino all'ultimo). Nel 2002 ha un altro sgradito incontro con la legge, quando viene accusato di possedere materiale pedopornografico. Da sempre collezionista di arte erotica, Reubens respinge le accuse e viene assolto nel 2004. Nel 2005 rilascia la seguente dichiarazione in un'intervista a NBC News: "Una cosa voglio che sia molto, molto chiara. Non voglio che nessuno pensi anche solo per un secondo che io mi ecciti con immagini di bambine. Non io. Si possono dire molte cose di me, certo. Il pubblico può pensare che sono strano, che sono matto o qualsiasi cosa possa pensare di me. Va tutto bene, basta che non pensi che sono un pedofilo, perché non è vero". Nel 2010, riabilitato, Paul Reubens torna anche nelle vesti di Pee-wee e prima della sua morte stava sviluppando una black comedy sul personaggio, The Pee-wee Herman Story e un'avventura per famiglie intitolata Pee-wee's Playhouse: The Movie. Purtroppo la malattia non gliene ha concesso il tempo. Oggi Hollywood lo piange e dimostra nei suoi confronti stima e affetto, ma forse la sua carriera avrebbe potuto avere uno sbocco diverso se certe etichette infamanti non fossero state frettolosamente attaccate alla sua persona.

Qua sotto l'omaggio dei Muppets, di Edgar Wright e di Tim Burton, che dichiara la sua riconoscenza a Paul Reubens che l'ha aiutato all'inizio della sua carriera.