Addio a Sergio Donati: ci ha lasciato il grande sceneggiatore di Per qualche dollaro in più e altri celebri film

News Cinema

Aveva 91 anni Sergio Donati, il grande sceneggiatore scomparso a Mentana. Tra i tanti registi per cui aveva scritto, ricordiamo la storica collaborazione con Sergio Leone, Giuliano Montaldo, e Marco Bellocchio.

E' scomparso a Mentana (Roma) all'età di 91 anni, il grande sceneggiatore romano Sergio Donati, il cui nome è associato dai più ai celebri western di Sergio Leone. A darne notizia è stato il figlio Lorenzo. Nel corso della sua carriera Donati, che aveva iniziato come scrittore di gialli e pubblicitario, prima di passare al lavoro di sceneggiatura vera e propria, ha firmato film di genere e non, anche per altri grandi registi, tra cui Giuliano Montaldo e Marco Bellocchio.

I film di Sergio Donati

Sergio Donati appartiene a quella stirpe di scrittori che non hanno mai disdegnato il genere, dando un contributo fondamentale allo sviluppo del cinema d'autore e popolare italiano. Nonostante il suo background da giallista, si è saputo immergere alla perfezione nella visione innovativa del western, nata nel nostro paese. Il sodalizio con Sergio Leone inizia con due film per cui non è ufficialmente accreditato: Per qualche dollaro in più e Il buono, il brutto e il cattivo, ma il suo nome compare a grandi lettere come autore del copione di C'era una volta il West e Giù la testa. Nella prima parte della sua carriera al cinema, Donati scrive, da solo o in collaborazione, molti spaghetti western, con titoli come La resa dei conti con Lee Van Cleef e Faccia a faccia, entrambi di un altro suo grande omonimo, Sergio Sollima.Passata la westernmania, l'abile penna di Donati confeziona altri film rimasti nella storia del nostro cinema, come (non li possiamo citare tutti, data la quantità) Sbatti il mostro in prima pagina, film restaurato recentemente di Marco Bellocchio, Il mostro di Luigi Zampa, Il giocattolo di Giuliano Montaldo, L'isola degli uomini pesce di Sergio Martino, Il conte Tacchia di Sergio Corbucci, I paladini - Storia d'armi e d'amori di Giacomo Battiato e - con Luciano Vincenzoni e Robert Towne - il copione de L'orca assassina di Michael Anderson. Nel 1985 firma Casablanca, Casablanca, di Francesco Nuti, e sempre negli anni '80 scrive il soggetto di Codice Magnum, la miniserie tv di grande successo Il segreto del Sahara e anche commedie, tra cui Rimini Rimini - un anno dopo di Bruno Corbucci. Suo anche lo script di Sotto il vestito niente II. Lavora stabilmente per tutti gli anni Novanta, firmando la serie tv Un cane sciolto e, sempre per la televisione, Il principe del deserto e La montagna dei diamanti, Il piccolo Lord, L'ispettore Giusti e molti altri. Negli anni Duemila scrive la sceneggiatura di Almost Blue di Alex Infascelli, Storia di guerra e di amicizia e La siciliana ribelle, sulla storia di Rita Atria, oltre ad altri lavori televisivi. Salutiamo e ringraziamo la sua penna così feconda e creativa, facendo le nostre condoglianze alla sua famiglia.