Addio a Monte Hellman, leggendario regista indipendente

News Cinema

Ci ha lasciato alla bella età di 91 anni anche Monte Hellman, colonna del cinema indipendente americano, autore di celebri film e western come La sparatoria, Le colline blu, Strada a doppia corsia.

Se nè andato ieri in un ospedale di Palm Desert in California, all'età di 91 anni, in conseguenza di una caduta in casa due giorni prima, il regista indipendente americano Monte Hellman, un autore cult che si è formato come molti alla Factory di Roger Corman dirigendo film di genere come Beast From Haunted Cave, Flight to Fury e Back Door to Hell, e che ha firmato nella sua carriera film rimasti nella storia del cinema come i western con Jack Nicholson La sparatoria e Le colline blu (quest'ultimo anche sceneggiato dall'attore, altro "allievo" cormaniano) e Strada a doppia corsia, con James Taylor e Warren Oates.

Tra i suoi film ricordiamo anche Cockfighter, ancora con Oates e Harry Dean Stanton, Amore, piombo e furore, dove appariva anche in veste di attore il grande regista Sam Peckinpah, e Iguana con Everett McGill, che aveva presentato al Festival di Venezia del 1988.

E proprio alla Mostra del cinema, nel 2010, quando Hellman aveva presentato il suo ultimo lungometraggio, Road to Nowhere, gli aveva assegnato un Leone speciale per il complesso del suo lavoro. Strumentale per l'assegnazione del premio fu il presidente della Giuria Quentin Tarantino, da sempre suo ammiratore, che lo lodò come "un grande artista cinematografico e un poeta minimalista". Nel 1992 Hellman era stato accreditato come produttore esecutivo proprio del suo film di debutto, Le iene.