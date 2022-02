Addio a Ivan Reitman: è morto a 75 anni il regista di Ghostbusters

News Cinema

Il regista e produttore Ivan Reitman è morto il 12 febbraio all'età di 75 anni, ma solo poco fa si è avuta notizia della sua scomparsa.

Ivan Reitman, regista e produttore di tante commedia di successo degli anni 80 e 90, è morto nel sonno nella sua casa di Montecito in California il 12 febbraio all'età di 75 anni .

In qualità di regista, a Reitman dobbiamo film come Ghostbusters, Un poliziotto alle elementari, Dave - Presidente per un giorno, Junior, I Gemelli, due padri di troppo, Sei giorni e sette notti.

I suoi ultimi impegni, come produttore, sono stati Space Jam: New Legends e Ghostbusters: Legacy, diretto dal figlio Jason Reitman.