Addio a Douglas Trumbull, genio degli effetti speciali

È arrivata oggi pomeriggio la notizia che ieri, a 79 anni, il mago degli effetti visivi Douglas Trumbull ha perso la sua battaglia contro il cancro. Il suo nome resterà per sempre legato a 2001: Odissea nello spazio, ma ha prestato la sua arte anche a Incontri ravvicinati del terzo tipo e Blade Runner.

È stata una delle sue figlie, Amy, ad annunciare su Facebook la morte, avvenuta ieri 7 febbraio, di Douglas Trumbull, vero e proprio genio degli effetti speciali visivi, il cui nome per la maggior parte di noi resterà indissolubilmente legato a 2001: Odissea nello spazio di Stanley Kubrick, di cui creò parte degli SFX quando non aveva ancora 25 anni.

La carriera di Douglas Trumbull

Nato a Los Angeles, figlio d'arte (il padre Donald creò gli effetti speciali per Il mago di Oz), Douglas Trumbull è stato illustratore, regista e produttore, oltre a tutto il resto. La sua carriera è iniziata alla Graphic Film, un piccolo studio di animazione e grafica che produsse anche un film sulla navigazione spaziale per la Fiera mondiale di New York del 1964. Fu questo a catturare l'occhio di Kubrick e a fargli scritturare il giovane effettista per il suo ambizioso 2001: Odissea nello spazio. Il suo primo incarico fu quello di creare decine di animazioni di dati per gli schermi dello shuttle lunare Aries e del Discovery. Quello che sembrava frutto della computer grafica era ottenuto in realtà con riproduzioni di grafici e diagrammi presi da riviste tecniche, fotografati e animati. Sua anche la creazione della sequenza dello StarGate o Porta delle Stelle: supervisore agli effetti speciali del film, Trumbull non fu però l'unico a crearne gli effetti, come spesso erroneamente riportato, cosa che faceva infuriare Kubrick che gli dava la colpa di attribuirsi tutto il merito e che finì per guastare i rapporti tra di loro, anche se dopo la morte del regista, Trumbull ha dichiarato che era un genio e di sentire tantissimo la sua mancanza.

Gli altri film a cui ha collaborato sono Candy e il suo pazzo mondo, Andromeda (da cui prende il nome una delle sue figlie), 2002: la seconda Odissea, che ha anche diretto, Incontri ravvicinati del terzo tipo, Star Trek (1979), Blade Runner, The Tree of Life e il più recente, L'uomo che uccise Hitler e poi il Bigfoot.

Come regista Douglas Trumbull ha diretto anche Brainstorm - Generazione elettronica e una serie di cortometraggi scientifici e per attrazioni interattive. Ha anche creato per gli Universal Studios: Back to the Future: The Ride ed ha contribuito all'affermazione dell'IMAX nel campo dell'intrattenimento.

L'Academy lo ha candidato tre volte all'Oscar assieme ai suoi colleghi: per Incontri ravvicinati del terzo tipo, Star Trek e Blade Runner. Gli ha poi attribuito nel 2012 il premio Gordon Sawyer per importanti contributi tecnici al mondo del cinema, dopo lo Scientific and Engineering Award (con John Augustus) nel 1993 per l'influenza prodotta dai suoi risultati sull'avanzamento dell'industria cinematografica.

(foto di Douglas Trumbull di Julian Herzog, da Wilipedia; particolare della Porta delle Stelle da 2001: Odissea nello spazio)