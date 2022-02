6:45 il trailer di un nuovo horror con loop temporale

News Cinema

6:45, il trailer di un nuovo horror che sfrutta il concetto di loop temporale.

Dal cinema americano, dopo Auguri per la tua morte e sequel, arriva un altro horror, stavolta dai toni più seri, incentrato sul concetto di loop temporale. Si intitola 6:45, è diretto da Craig Singer e ve ne mostriamo il trailer.

6:45 la trama dell'horror

6.45 è l'orario in cui si risveglia una coppia su un'isola, stranamente deserta, dove si è recata per passare un weekend. Ma dopo aver scoperto un oscuro segreto del luogo, i due innescano un loop temporale che li costringe a rivivere un folle ciclo di terrore senza apparente via di fuga. Ogni giorno vengono uccisi in modo cruento e ogni mattina alla stessa ora si risvegliano.

Dal trailer non si capisce quanto sia coinvolgente il film, che uscirà in America il 22 marzo direttamente in download, blu.ray e dvd, e che ha nel cast Michael Reed, Augie Duke, Armen Garo e Thomas G. Waites.